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Námorné sily EÚ skontrolovali v Stredozemnom mori podozrivý tanker
Kallasová neuviedla, či bola loď po kontrole prepustená.
Autor TASR
Brusel 22. júla (TASR) - Námorné sily Európskej únie (EÚ) v rámci operácie zameranej na takzvanú ruskú tieňovú flotilu skontrolovali ropný tanker v Stredozemnom mori. Tanker MV South Star je podozrivý z plavby pod falošnou vlajkou, čím porušuje medzinárodné námorné právo, oznámila v stredu vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničné vzťahy Kaja Kallasová. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Každá nelegálna plavba prispieva k udržaniu ruskej vojenskej mašinérie. Naše sankcie dôsledne presadzujeme aj na mori,“ napísala Kallasová na platforme X. Kontrola zameraná na overenie vlajky sa podľa nej uskutočnila v pondelok (20. 7.). Kallasová neuviedla, či bola loď po kontrole prepustená.
Pojem ruská tieňová flotila sa vzťahuje na tankery a nákladné lode, ktoré Moskva využíva na obchádzanie sankcií, napríklad pri preprave ropy. Vojenská operácia EUNAVFOR MED IRINI (The European Union Naval Force Mediterranean Operation Irini) pôsobí v Stredozemnom mori od roku 2020. Jej hlavnou úlohou je prispievať k vykonávaniu zbrojného embarga OSN voči Líbyi prostredníctvom vzdušných, satelitných a námorných prostriedkov. Ropný tanker podozrivý z plavby pod falošnou vlajkou prvýkrát skontrolovala tento rok v máji.
„Každá nelegálna plavba prispieva k udržaniu ruskej vojenskej mašinérie. Naše sankcie dôsledne presadzujeme aj na mori,“ napísala Kallasová na platforme X. Kontrola zameraná na overenie vlajky sa podľa nej uskutočnila v pondelok (20. 7.). Kallasová neuviedla, či bola loď po kontrole prepustená.
Pojem ruská tieňová flotila sa vzťahuje na tankery a nákladné lode, ktoré Moskva využíva na obchádzanie sankcií, napríklad pri preprave ropy. Vojenská operácia EUNAVFOR MED IRINI (The European Union Naval Force Mediterranean Operation Irini) pôsobí v Stredozemnom mori od roku 2020. Jej hlavnou úlohou je prispievať k vykonávaniu zbrojného embarga OSN voči Líbyi prostredníctvom vzdušných, satelitných a námorných prostriedkov. Ropný tanker podozrivý z plavby pod falošnou vlajkou prvýkrát skontrolovala tento rok v máji.