Námornú dopravu zasiahol rast nákladov, ten vyvoláva obavy z inflácie

Londýn 3. augusta (TASR) - Globálny námorný obchod si zvyká na nový normál. Náklady na prepravu kontajnerov, v ktorých sa prepravuje široká škála produktov, od obuvi po elektrické vozidlá, opäť stúpli. Dôvodom sú pokračujúce útoky militantov v Červenom mori, ktoré prinútili lode, aby sa vyhýbali Suezskému prieplavu a zvolili si dlhšiu trasu okolo južnej Afriky. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Cena nákladnej dopravy sa od mája zdvojnásobila. Odborníci varujú, že to bude mať dominový efekt na spotrebné produkty a tohoročné Vianoce budú drahšie.



Keď na konci roka začali jemenskí militanti útočiť na nákladné lode spojené s Izraelom, bolo odvetvie lodnej nákladnej dopravy v "predbežnej pohotovosti". Teraz sa zdá, že vstupuje do novej fázy neistoty, ktorá by mohla mať priamy vplyv na vývoj inflácie.



Svetový index cien kontajnerov, ktorý týždenne zverejňuje námorná spoločnosť Drewry a meria priemernú cenu námornej prepravy, sa vyšplhal na 5901 USD (5469,46 eura) za kontajner. Takúto hodnotu nedosiahol od konca roka 2022.



Od začiatku mája sa tento index viac ako zdvojnásobil. A hoci je zatiaľ situácia stále ďaleko od toho, čo bolo vidieť počas pandémie ochorenia COVID-19, keď ceny za prepravu vystrelili prudko nahor a viedli k zvýšeniu inflácie na celej planéte, odborníci varujú, že súčasný rast sadzieb za prepravu sa prenesie na spotrebný tovar v nadchádzajúcich mesiacoch. Ak to ovplyvní infláciu, mohlo by to ovplyvniť aj budúce rozhodnutia o znížení úrokových sadzieb centrálnych bánk.



Cez Suezský prieplav za normálnych okolností smeruje 30 % kontajnerov. V najhoršom prípade, ak sa konflikt bude ťahať po zvyšok roka, čo analytici považujú za čoraz pravdepodobnejšie, podľa Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) by sa mohla globálna inflácia vyšplhať na 5 %.



Cena za prepravu kontajnera medzi na najfrekventovanejšej trase zo Šanghaja do Rotterdamu už dosiahla 8056 USD. To je päťkrát viac ako pred rokom. Rast je spôsobený tým, že lode sú nútené ísť dlhšou trasou.



No rast cien kontajnerov zasiahol aj iné trasy, napríklad z Rotterdamu do New Yorku, kde náklady za uplynulých šesť mesiacov vyskočili o 150 % v priemere na 6835 USD.



V stávke je budúcnosť odvetvia, ktoré je pre svetovú ekonomiku čoraz dôležitejšie,- polovodičový priemysel. Čipy sa používajú v širokej škále produktov a obavy z možnej čínskej invázie na Taiwan a nástup umelej inteligencie (AI) by mohli viesť k ďalšiemu globálnemu nedostatku čipov.



(1 EUR = 1,0789 USD)