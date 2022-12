Nápad pre 3 generácie pozná víťazné projekty. Hlasujte za ten najlepší

Bratislava 5. decembra (OTS) - 22 výnimočných projektov, ktoré prepájajú generácie a zároveň prinášajú zaujímavé nápady na vylepšenie komunitného života, si spolu rozdelí 39 000 eur. Vy môžete zahlasovať za TOP projekt a pomôcť mu tak získať ďalších 1000 eur na realizáciu.„Teší nás veľký záujem zo strany neziskoviek aj komunít o rozvoj regiónu a komunitného života. Potvrdzuje to aj narastajúci počet projektov, ktoré sa do nášho grantového programu hlásia. Tento rok zažiadalo o finančnú podporu až 502 projektov z celého Slovenska, čo je najviac od spustenia grantu,“ hovorí Melinda Burdanová, výkonná riaditeľka Poštovej banky. „Rovnako sa tak zvyšuje aj kvalita predložených projektov, a preto sme sa tento rok rozhodli zvýšiť sumu, ktorou vybrané projekty podporíme, a to o 10 000 eur. Dokopy tak Nápad pre 3 generácie rozdelí až 40 000 eur,“ dodáva Melinda Burdanová. Ochota a chuť ľudí prinášať nápady ako zlepšovať kvalitu života, životného prostredia, udržiavať tradície a zvyky a rozvíjať medzigeneračnú spoluprácu aj v menších mestách a obciach poukazuje na potrebu podpory takýchto projektov. Menšie lokálne projekty majú pozitívny vplyv na stmeľovanie komunít a ich benefitom je tiež zlepšovanie vzťahov v rámci spoločnosti. Aj to je jeden z dôvodov, prečo sa Poštová banka zameriava práve na podporu aktivít v regiónoch.„Sme radi, že aj vďaka našej podpore vznikajú zaujímavé projekty s pridanou hodnotou zamerané na podporu fungovania komunitného života,“ hovorí Melinda Burdanová.Foto: Castrum SanctiSpomedzi takmer päťstovky prihlásených projektov vybrala komisia 22 najlepších, ktoré získajú grant od Poštovej banky až do výšky 2 500 eur na realizáciu svojich nápadov.Foto: OZ Cyklokoalícia„Podporené projekty sa venujú skutočne veľkému množstvu tém – od obnovy kultúrnych pamiatok, cez podporu folklórnych tradícií, revitalizáciu amfiteátra, výsadbu zelene až po budovanie pozitívneho vzťahu ku knihám a literatúre či nákup rikší, na ktorých môžu mladí voziť seniorov,“ vysvetľuje Melinda Burdanová, výkonná riaditeľka Poštovej banky. Vďaka grantovej podpore pribudne napríklad v obci Cerová rozprávková aleja s medonosnými drevinami, na ktorej výsadbe sa budú podieľa malí aj veľkí. V Rimavskej Sobote vznikne Detská univerzita pre deti, ich rodičov a starých rodičov, vďaka ktorej najmenší spoznajú prácu svojich rodičov, naučia sa o význame recyklácie, uvidia výrobu tradičných a farmárskych potravín a spoznajú aj históriu. V Holiciach vybudujú za peniaze z grantu zelenú knižnicu v parku a v Kláštore pod Znievom vznikne Znievkova pokladnička, ktorej cieľom je prehlbovať finančnú gramotnosť. Projekty, ktoré tento rok získali podporu vďaka grantovému programu Nápad pre 3 generácie, tak zvýšia kvalitu života v komunitách od Lozorna na západe Slovenska až po Vranov nad Topľou na východe.Foto: OZ JablonkaKaždý z finalistov tohtoročného grantu môže zabojovať o extra sumu vo výške 1 000 eur, ktorú môžu využiť na ešte lepšiu realizáciu projektu. O víťazovi rozhodne široká verejnosť, ktorá sa môže zapojiť do hlasovania trvajúceho od 6. decembra do 13. decembra 2022. Podrobné informácie o všetkých podporených projektoch, ako aj možnosť zahlasovať za projekt, ktorý vás najviac oslovil, nájdete na stránke www.pre3generacie.sk