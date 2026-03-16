Nápady Seničanov v rámci rozpočtu sa týkajú ihrísk aj dopravy
Autor TASR
Senica 16. marca (TASR) - Obyvatelia mesta Senica predkladajú v rámci participatívneho rozpočtu najmä návrhy na úpravy detských ihrísk, doplnenie lavičiek či menšie zlepšenia v doprave. Vyplýva to z prvých podnetov, ktoré mesto prijalo po spustení iniciatívy začiatkom marca. Samospráva o tom informovala na svojom webe.
Participatívny rozpočet umožňuje obyvateľom premeniť vlastné nápady na konkrétne projekty a aktívne sa zapojiť do zveľaďovania verejného priestoru. „Sme veľmi vďační za každý jeden podnet od obyvateľov, vďaka čomu získavame reálny obraz o tom, čo by sme mohli v meste zlepšiť či doplniť,“ uviedol zástupca primátora Filip Lackovič.
Podľa jeho slov sú doterajšie návrhy rozmanité. „Týkajú sa napríklad lavičiek, doplnkov na detské ihriská, jednoduchých úprav v rámci dopravy či rozmanitých komunitných podujatí. To sú presne nápady, ktoré vieme v rámci participatívneho rozpočtu zrealizovať,“ priblížil s tým, že mesto privíta aj ďalšie návrhy od obyvateľov.
Maximálna výška podpory na jeden projekt je 2000 eur. Limit zároveň určuje charakter projektov, ktoré môžu obyvatelia navrhovať. „Z tohto dôvodu nie je prostredníctvom tohto nástroja možné realizovať rozsiahlejšie investície, ako sú opravy ciest, chodníkov či výstavba parkovacích domov,“ vysvetlila koordinátorka participatívneho rozpočtu Lenka Vančová.
Dodala, že ak sa nástroj osvedčí a verejnosť ho bude aktívne využívať, suma určená na prerozdelenie by sa v ďalších rokoch mohla zvýšiť. Mesto bude návrhy od obyvateľov prijímať do konca marca. Pre verejnosť sa uskutočnia dve stretnutia, na ktorých môžu záujemcovia získať informácie o procese alebo konzultovať svoje nápady. Na Základnej škole Jána Mudrocha sa stretnutie uskutoční 17. marca o 17.00 h a 18. marca v rovnakom čase sa uskutoční v kultúrnom dome v mestskej časti Kunov.
