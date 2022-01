Napäté zásoby surovín môžu ohroziť výrobu veľkonočných zajačikov

Hamburg 29. januára (TASR) - Napäté zásoby kľúčových komodít vrátane cukru a kakaa, plus globálne logistické problémy, môžu zasiahnuť nemeckú produkciu obľúbených veľkonočných zajačikov. Upozornili na to nemeckí výrobcovia cukroviniek.



Podľa šéfa Asociácie nemeckých výrobcov cukroviniek (BDSI) Carstena Bernotha sa trhy s kľúčovými surovinami, ako cukor a kakao, v dôsledku koronakrízy zmenili a dlhodobé logistické siete už nefungujú. To môže ovplyvniť nadchádzajúci veľkonočný biznis, výrobu veľkonočných zajačikov, keďže chýbajú nielen dôležité suroviny, ale aj obalové materiály či transportné kapacity. TASR o tom informovala na základe správy agentúry Reuters.



V minulom roku sa výrobcom čokoládových cukroviniek prudko zvýšili ceny takmer všetkých vstupných komodít. Zdraželi pšenica, cukor, sušené mlieko, slnečnicový aj sójový olej, dodal Bernoth.



Okrem rýchleho zotavovania ekonomiky po prvých vlnách pandémie nového koronavírusu, čo výrazne zvýšilo dopyt po komoditách, najmä zo strany Ázie, tlačia ceny nahor aj slabšie úrody v niektorých regiónoch. K tomu sa pridal rast nákladov na energie a zvýšili sa aj náklady na prepravu kontajnerovými loďami. To všetko podľa Bernotha zasiahlo cukrovinkársky priemysel.



Nemeckí cukrovinkári však napriek ťažkostiam dokázali v minulom roku produkciu zvýšiť. Odhaduje sa, že produkcia cukroviniek vzrástla v Nemecku vlani o 1,3 % na približne 3,9 milióna ton. Z toho produkcia čokoládových výrobkov dosiahla podľa predbežných odhadov 1,2 milióna ton, čo predstavuje rast o 2,7 %. Z pohľadu hodnoty sa produkcia čokoládových výrobkov zvýšila o 5,4 % na 5,9 miliardy eur.