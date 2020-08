Napätie medzi Čínou a Austráliou rastie

Peking/Canberra 18. augusta (TASR) – Čína dnes oznámila, že spustila antidampingové vyšetrovanie dovozu austrálskeho vína. Napätie medzi krajinami, ktoré pretrváva už niekoľko mesiacov, sa tak ešte zvýšilo.



Vzťahy medzi Pekingom a Canberrou sa zhoršili na jar tohto roka, keď austrálsky premiér Scott Morrison podporil výzvy USA na nezávislé vyšetrenie krokov Číny na začiatku šírenia nového koronavírusu. Čína na to reagovala clami na austrálsky jačmeň, obmedzením dovozu hovädzieho mäsa z krajiny či výzvami pre Číňanov, aby do Austrálie necestovali.



Ako uviedla agentúra AFP, čínske ministerstvo obchodu v utorok informovalo, že začne s preverovaním prípadného dampingu austrálskeho vína v roku 2019, a to na žiadosť Asociácie čínskych producentov vína. Tá vyzvala čínsku vládu, aby preverila dovoz vína od 10 austrálskych producentov vrátane Treasury Wine Estates, najväčšieho producenta vína na svete. Cena akcií spoločnosti v reakcii na najnovšie informácie klesla až o 20 %.



Podľa austrálskej vlády vyviezla krajina do Číny víno za rekordných 1,25 miliardy austrálskych dolárov (758,27 milióna eur). Čína tak pre austrálskych vinárov predstavuje najväčší trh. Ázijská krajina je aj najväčším obchodným partnerom Austrálie. Vzájomný obchod dosiahol vlani hodnotu 235 miliárd austrálskych dolárov.



Vláda v Canberre na informácie z Číny zareagovala, že bude svoj vinársky sektor brániť, pretože k dampingu určite nedochádza.



„Aj keď rešpektujeme právo každého národa chrániť domácich producentov pred obchodnými praktikami, ktoré narušujú hospodársku súťaž, odmietame, že by austrálske víno bolo vyvážené do Číny za dampingové ceny," povedal austrálsky minister pôdohospodárstva David Littleproud.



Pred možným vyšetrovaním varoval už skôr čínsky veľvyslanec v Austrálii. Ešte v apríli sa pre noviny Australian Financial Review vyjadril, že Číňania sú frustrovaní a sklamaní z austrálskych aktivít. „Možno si bežní ľudia povedia, prečo by sme mali piť austrálske víno alebo jesť austrálske hovädzie mäso?" vyhlásil.



Následne v máji Čína pozastavila dovoz hovädzieho od štyroch austrálskych dodávateľov a na austrálsky jačmeň uvalila 80-percentné dovozné clá. Peking okrem toho vyzval Číňanov, aby do Austrálie necestovali, a to pre údajné rasovo motivované incidenty voči Číňanom a ďalším Aziatom.



Ostré vyhlásenia Pekingu prišli po tom, ako sa austrálsky premiér vyjadril za medzinárodné vyšetrenie krokov Číny na začiatku pandémie nového koronavírusu. Obe krajiny sú však v sporoch aj pre vysoké antidampingové clá, ktoré uvalila Austrália na niektoré čínske produkty, napríklad oceľ a hliník. Peking podráždilo aj rozhodnutie Canberry zakázať čínskej spoločnosti Huawei podieľať sa na budovaní 5G siete v Austrálii.