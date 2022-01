Napätie medzi Ruskom a Západom znížilo kurz rubľa

Moskva 24. januára (TASR) - Kurz rubľa pokračuje v poklese, pričom v pondelok sa v porovnaní s dolárom dostal na 14-mesačné minimum. Pokles zaznamenáva aj ruský akciový trh. Dôvodom je zvyšujúce sa napätie medzi Ruskom a západnými krajinami za vývoj na hraniciach Ukrajiny.



Kurz rubľa dosiahol okolo poludnia oproti doláru 78,18 RUB/USD, čo predstavuje pokles o 0,9 %. Krátko predtým zaznamenal pokles až na 78,32 RUB/USD, čo je najnižšia hodnota ruskej meny od novembra 2020. V porovnaní s eurom klesol kurz rubľa o 0,8 % na 88,60 RUB/EUR. Vyplýva to z informácií, ktoré TASR prevzala zo správy agentúry Reuters.



Ešte výraznejší pokles zaznamenali ruské akcie. Dolárový index RTS klesol o 6 % na 1317,2 bodu. Rubľový index MOEX zaznamenal 3270,6 bodu, čo znamená pokles o 5 %.



Ruské trhy zaznamenávajú výkyvy už niekoľko týždňov. Reagujú na varovania západných krajín, že voči Moskve uplatnia tvrdé ekonomické sankcie, ak sa Rusko rozhodne pre inváziu na Ukrajinu. Toto varovanie potvrdil v pondelok dánsky minister zahraničných vecí. Ako uviedol, EÚ je pripravená v prípade (ruského) útoku "uvaliť na Rusko doteraz nevídané hospodárske sankcie".



Rusko však plány útoku voči susedovi odmieta. Zároveň dodalo, že ruské financie sú v poriadku a ekonomické fundamenty silné.



Riziko rastie aj pre ďalšie krajiny. Očakáva sa, že prípadný vojnový konflikt a sankcie zasiahnu do dodávok obilnín, čo sú kľúčové vývozné komodity ako Ukrajiny, tak Ruska, ako aj do dodávok ruských energií. Obavy majú najmä niektoré africké a ázijské štáty, ktoré sú vysoko závislé od ukrajinských dodávok obilnín, najmä pšenice.