Napätie okolo Ukrajiny udržuje ceny ropy v raste

New York 16. februára (TASR) - Ceny ropy pokračujú v raste, pričom cena Brentu sa posunula k hranici 95 USD za barel (159 litrov). Neistota na trhoch pretrváva, keďže pôvodné informácie o čiastočnom sťahovaní ruských vojakov z oblasti pri hraniciach s Ukrajinou západné štáty nepotvrdili a podľa vedenia NATO sa situácia nezmierňuje.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v apríli dosiahla do 20.25 h SEČ 94,90 USD (83,45 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená rast o 1,62 USD (1,74 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s marcovým kontraktom dosiahla 93,81 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje rast o 1,74 USD alebo 1,89 %.



(1 EUR = 1,1372 USD)