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Napätie vo VW pretrváva aj po schôdzke vedenia a zamestnancov
Stefan Bratzel z Centra pre automobilový manažment (CAM) povedal, že súčasné vysoké napätie vo VW bude pretrvávať aj v nasledujúcich mesiacoch.
Autor TASR
Wolfsburg 25. augusta (TASR) - Mimoriadne stretnutie vedenia nemeckej automobilky Volkswagen so zamestnancami, ktorí sa obávajú zatvárania závodov a straty ďalších desiatok tisíc pracovných miest, upokojenie situácie neprinieslo. Schôdzka v centrále VW vo Wolfsburgu bola prvou z celkovo deviatich stretnutí, ktoré chce manažment absolvovať do konca augusta. Informovala o tom agentúra DPA.
Zamestnanecká rada požaduje jasnejšie informácie o plánovaných úsporných opatreniach, ktoré by pôvodný program znižovania nákladov, počítajúci s redukciou 50.000 pracovných miest, mohli rozšíriť o zatvorenie štyroch závodov a zrušenie ďalších 50.000 pozícií. Podľa zdrojov, ktoré sa na schôdzke zúčastnili, šéfka zamestnaneckej rady vo Volkswagene Daniela Cavallová ostro kritizovala správnu radu na čele so šéfom VW Oliverom Blumem.
„Nemôžete pracovať s riaditeľom, ktorý svojim zamestnancom nepovie, čo sa deje,“ povedala s tým, že Blume stratil dôveru zamestnancov po tom, ako v súvislosti s najnovšími úspornými plánmi púšťalo vedenie firmy medzi ľudí iba čiastkové informácie. Uviedla, že sa od spoločnosti stále nedozvedeli, v ktorých regiónoch, v rámci ktorých značiek koncernu a v ktorých divíziách pocítia škrty v najväčšej miere, za čo si vyslúžila potlesk od viac než 10.000 prítomných zamestnancov.
VW už skôr plánoval zrušiť do konca tohto desaťročia 50.000 pracovných miest vrátane pozícií v dcérskych firmách Audi a Porsche. Počas tohto roka však Blume oznámil, že bude potrebné pristúpiť aj k ďalším opatreniam, pretože pôvodné plány na udržanie konkurencieschopnosti firmy stačiť nebudú. Nevylúčil zrušenie ďalších 50.000 pozícií, čo však dozorná rada VW, ktorá zahrnuje aj zástupcov zamestnancov, v júli odmietla. To znamená, že cesta k dohode o rozsahu úsporného programu bude zložitá.
Blume v utorok vo Wolfsburgu zopakoval, že „celý automobilový priemysel je pod obrovským tlakom“, pričom poukázal na americké dovozné clá, konflikty vo svete a zhoršujúcu sa situáciu na kľúčovom čínskom trhu. Volkswagen si síce vzhľadom na okolnosti nepočína podľa neho zle, musí však zjednodušiť chod a zredukovať náklady. Opätovne dodal, že prevádzková marža na úrovni 3,8 % je solídna, „nestačí však na zafinancovanie budúcnosti automobilky z vlastných zdrojov“.
Stefan Bratzel z Centra pre automobilový manažment (CAM) povedal, že súčasné vysoké napätie vo VW bude pretrvávať aj v nasledujúcich mesiacoch. Do konca augusta naplánované schôdzky vedenia a zamestnancov viac svetla do úsporných plánov automobilky podľa neho neprinesú, pretože „strategické rozhodnutia robí dozorná rada“. Jej najbližšie zasadnutie je naplánované na september.
Zamestnanecká rada požaduje jasnejšie informácie o plánovaných úsporných opatreniach, ktoré by pôvodný program znižovania nákladov, počítajúci s redukciou 50.000 pracovných miest, mohli rozšíriť o zatvorenie štyroch závodov a zrušenie ďalších 50.000 pozícií. Podľa zdrojov, ktoré sa na schôdzke zúčastnili, šéfka zamestnaneckej rady vo Volkswagene Daniela Cavallová ostro kritizovala správnu radu na čele so šéfom VW Oliverom Blumem.
„Nemôžete pracovať s riaditeľom, ktorý svojim zamestnancom nepovie, čo sa deje,“ povedala s tým, že Blume stratil dôveru zamestnancov po tom, ako v súvislosti s najnovšími úspornými plánmi púšťalo vedenie firmy medzi ľudí iba čiastkové informácie. Uviedla, že sa od spoločnosti stále nedozvedeli, v ktorých regiónoch, v rámci ktorých značiek koncernu a v ktorých divíziách pocítia škrty v najväčšej miere, za čo si vyslúžila potlesk od viac než 10.000 prítomných zamestnancov.
VW už skôr plánoval zrušiť do konca tohto desaťročia 50.000 pracovných miest vrátane pozícií v dcérskych firmách Audi a Porsche. Počas tohto roka však Blume oznámil, že bude potrebné pristúpiť aj k ďalším opatreniam, pretože pôvodné plány na udržanie konkurencieschopnosti firmy stačiť nebudú. Nevylúčil zrušenie ďalších 50.000 pozícií, čo však dozorná rada VW, ktorá zahrnuje aj zástupcov zamestnancov, v júli odmietla. To znamená, že cesta k dohode o rozsahu úsporného programu bude zložitá.
Blume v utorok vo Wolfsburgu zopakoval, že „celý automobilový priemysel je pod obrovským tlakom“, pričom poukázal na americké dovozné clá, konflikty vo svete a zhoršujúcu sa situáciu na kľúčovom čínskom trhu. Volkswagen si síce vzhľadom na okolnosti nepočína podľa neho zle, musí však zjednodušiť chod a zredukovať náklady. Opätovne dodal, že prevádzková marža na úrovni 3,8 % je solídna, „nestačí však na zafinancovanie budúcnosti automobilky z vlastných zdrojov“.
Stefan Bratzel z Centra pre automobilový manažment (CAM) povedal, že súčasné vysoké napätie vo VW bude pretrvávať aj v nasledujúcich mesiacoch. Do konca augusta naplánované schôdzky vedenia a zamestnancov viac svetla do úsporných plánov automobilky podľa neho neprinesú, pretože „strategické rozhodnutia robí dozorná rada“. Jej najbližšie zasadnutie je naplánované na september.