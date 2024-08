Naplnenosť zásobníkov plynu v Európe sa blíži k 90 %

Brusel/Moskva 20. augusta (TASR) - Naplnenie európskych podzemných zásobníkoch plynu (PZP) sa priblížilo k 90 %. Vyplýva to z údajov spoločnosti Gas Infrastructure Europe (GIE). Ruský energetický gigant Gazprom pokračuje v dodávkach plynu do Európy cez Ukrajinu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.



Podľa údajov GIE bolo 18. augusta do európskych zásobníkov dodaných 400 miliónov kubických metrov (m3) plynu, zatiaľ čo odber predstavoval len 9 miliónov kubických metrov. Úroveň zásob zemného plynu v Európe tak v závere minulého týždňa dosiahla 98,9 miliardy m3 alebo 89,77 %. To je o 8,09 percentuálneho bodu viac, ako je priemer pre tento dátum za uplynulých päť rokov.



Ruský Gazprom zároveň oznámil, že aj naďalej transportuje plyn do Európy cez Ukrajinu. V utorok 20. augusta sa dohodol s ukrajinskou stranou na preprave 42,4 milióna m3 komodity cez čerpaciu stanicu Sudža.



V pondelok (19. 8.) poslal Gazprom do Európy 42,1 milióna m3 plynu. Augustové dodávky dosiahli zatiaľ v priemere viac ako 41 miliónov m3.