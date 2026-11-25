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Nápojová skupina Kofola zvýšila za deväť mesiacov tržby o 12,1 %
Vyššie náklady na energie a suroviny naviazané na cenu ropy, ako sú pohonné látky, PET preformy a fólie, skupina podľa svojho vyjadrenia kompenzovala vyššími predajmi a nákladovou disciplínou.
Autor TASR
Bratislava 25. novembra (TASR) - Nápojová skupina Kofola zaznamenala za prvých deväť mesiacov roku 2026 medziročný nárast tržieb o 12,1 % na 377,06 milióna eur. Upravený prevádzkový zisk pred odpismi (EBITDA) v rovnakom období stúpol o 12,3 % na 64,82 milióna eur. Spoločnosť o tom informovala v stredu.
Vyššie náklady na energie a suroviny naviazané na cenu ropy, ako sú pohonné látky, PET preformy a fólie, skupina podľa svojho vyjadrenia kompenzovala vyššími predajmi a nákladovou disciplínou.
V kľúčovom nealko segmente v Česku a na Slovensku narástli v treťom štvrťroku tržby aj ukazovateľ EBITDA medziročne o viac ako 10 %. V adriatickom regióne stúpli tržby v Slovinsku a Chorvátsku zhodne o 12 % a export pridal 8 %. Pivovary Zubr zaznamenali v treťom kvartáli nárast hrubých tržieb za pivo o 9 % a ich prevádzková EBITDA stúpla o 6,4 %. Najviac narástla sieť UGO s medziročným rastom hrubých tržieb o 21 % a nárastom upravenej EBITDA o viac ako 27 %.
Skupina v septembri zároveň dokončila akvizíciu tradičných minerálnych a liečivých vôd (Bílinská kyselka, Zaječická hořká, Rudolfův pramen a Ferdinandův pramen), ako aj siete kaviarní COKAFE a gastronomických prevádzok Chacharova pizza a Hasičárna. Vedenie spoločnosti očakáva, že celý rok 2026 zakončí pri hornej hranici plánovaného intervalu a cieli na celoročnú EBITDA vo výške 1,87 miliardy českých korún (približne 77 miliónov eur).
(1 EUR = 24,435 CZK)
Vyššie náklady na energie a suroviny naviazané na cenu ropy, ako sú pohonné látky, PET preformy a fólie, skupina podľa svojho vyjadrenia kompenzovala vyššími predajmi a nákladovou disciplínou.
V kľúčovom nealko segmente v Česku a na Slovensku narástli v treťom štvrťroku tržby aj ukazovateľ EBITDA medziročne o viac ako 10 %. V adriatickom regióne stúpli tržby v Slovinsku a Chorvátsku zhodne o 12 % a export pridal 8 %. Pivovary Zubr zaznamenali v treťom kvartáli nárast hrubých tržieb za pivo o 9 % a ich prevádzková EBITDA stúpla o 6,4 %. Najviac narástla sieť UGO s medziročným rastom hrubých tržieb o 21 % a nárastom upravenej EBITDA o viac ako 27 %.
Skupina v septembri zároveň dokončila akvizíciu tradičných minerálnych a liečivých vôd (Bílinská kyselka, Zaječická hořká, Rudolfův pramen a Ferdinandův pramen), ako aj siete kaviarní COKAFE a gastronomických prevádzok Chacharova pizza a Hasičárna. Vedenie spoločnosti očakáva, že celý rok 2026 zakončí pri hornej hranici plánovaného intervalu a cieli na celoročnú EBITDA vo výške 1,87 miliardy českých korún (približne 77 miliónov eur).
(1 EUR = 24,435 CZK)