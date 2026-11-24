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Nápor cez Black Friday preverí e-shopy aj logistiku
Black Friday Slováci využívajú aj na predvianočné nákupy pre svojich blízkych.
Autor TASR
Bratislava 24. novembra (TASR) - Počet objednávok v súvislosti s Black Friday, ktorý tento rok pripadá na 27. novembra, môže niekoľkonásobne vzrásť. Nápor objednávok preverí e-shopy aj logistiku. „Počas tohtoročného Black Friday sa chystá nakupovať 35 % ľudí, 51 % neplánuje a 14 % je ešte nerozhodnutých,“ uviedla o prieskume Denisa Lakatošová z výskumnej agentúry NMS Market Research Slovakia (NMS).
Black Friday Slováci využívajú aj na predvianočné nákupy pre svojich blízkych. Podľa prieskumu 71 % spotrebiteľov počas výpredajov nakupuje aspoň časť vianočných darčekov, zatiaľ čo 63 % využíva zľavy aj na nákupy pre seba. Odporúčania priateľov a známych patria pri nákupe medzi najdôveryhodnejšie zdroje. „Odporúčaniam od AI dôveruje 50 % ľudí. Odporúčania priateľov a známych majú dôveru 92 %, recenzie na Googli 76 % a influenceri 24 %,“ priblížila Lakatošová.
Blížiaci sa Black Friday je pre logistické firmy jedna z najväčších záťažových skúšok roka, musia prispôsobiť prevádzku. „Počas tejto nákupnej špičky môže počet objednávok vzrásť aj o 200 až 300 %, čo vytvára tlak na skladové kapacity, rýchlosť expedície a plánovanie prepravy,“ potvrdila hovorkyňa Raben Logistics Slovakia Jitka Kocálová. Preto využívajú dynamické zónovanie skladov, automatizované triedenie menších zásielok a flexibilné pracovné zmeny.
„Automatizácia v logistike výrazne napreduje, najmä pri triedení, presune a skladovaní tovaru. Ľudská práca je však stále nevyhnutná pri manipulácii s rôznorodým tovarom, kontrole a riešení neštandardných situácií,“ priblížil Ivan Varga zo Zväzu logistiky a zasielateľstva SR.
Medzi tradične vyhľadávané kategórie počas Black Friday patria aj elektronika a domáce spotrebiče. „Ľudia najčastejšie preferujú smartfóny, inteligentné hodinky, televízory či herné konzoly. S obľubou vkladajú do košíkov aj kávovary, robotické vysávače či produkty určené na osobnú starostlivosť,“ uviedla Vladimíra Sušila zo spoločnosti NAY.
Black Friday Slováci využívajú aj na predvianočné nákupy pre svojich blízkych. Podľa prieskumu 71 % spotrebiteľov počas výpredajov nakupuje aspoň časť vianočných darčekov, zatiaľ čo 63 % využíva zľavy aj na nákupy pre seba. Odporúčania priateľov a známych patria pri nákupe medzi najdôveryhodnejšie zdroje. „Odporúčaniam od AI dôveruje 50 % ľudí. Odporúčania priateľov a známych majú dôveru 92 %, recenzie na Googli 76 % a influenceri 24 %,“ priblížila Lakatošová.
Blížiaci sa Black Friday je pre logistické firmy jedna z najväčších záťažových skúšok roka, musia prispôsobiť prevádzku. „Počas tejto nákupnej špičky môže počet objednávok vzrásť aj o 200 až 300 %, čo vytvára tlak na skladové kapacity, rýchlosť expedície a plánovanie prepravy,“ potvrdila hovorkyňa Raben Logistics Slovakia Jitka Kocálová. Preto využívajú dynamické zónovanie skladov, automatizované triedenie menších zásielok a flexibilné pracovné zmeny.
„Automatizácia v logistike výrazne napreduje, najmä pri triedení, presune a skladovaní tovaru. Ľudská práca je však stále nevyhnutná pri manipulácii s rôznorodým tovarom, kontrole a riešení neštandardných situácií,“ priblížil Ivan Varga zo Zväzu logistiky a zasielateľstva SR.
Medzi tradične vyhľadávané kategórie počas Black Friday patria aj elektronika a domáce spotrebiče. „Ľudia najčastejšie preferujú smartfóny, inteligentné hodinky, televízory či herné konzoly. S obľubou vkladajú do košíkov aj kávovary, robotické vysávače či produkty určené na osobnú starostlivosť,“ uviedla Vladimíra Sušila zo spoločnosti NAY.