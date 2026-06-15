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Naprieč celým Slovenskom spriechodnia takmer 210 kilometrov riek
Investície za takmer 14 miliónov eur pre Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) ohlásil v pondelok minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS).
Autor TASR
Bratislava 15. júna (TASR) - Naprieč celým Slovenskom spriechodnia takmer 210 kilometrov vodných tokov. Investície za takmer 14 miliónov eur pre Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) ohlásil v pondelok minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) spoločne s generálnym riaditeľom SVP Jozefom Moravčíkom. TASR o tom informoval odbor komunikácie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR.
„Zásadný posun čaká vodné toky naprieč Slovenskom v spriechodňovaní bariér, ktoré zlepšia protipovodňovú ochranu a vďaka výstavbe funkčných rybovodov aj prirodzenú migráciu rýb a vodných organizmov,“ uviedol odbor komunikácie.
Vodohospodári vďaka projektom financovaným z eurofondov v rámci Programu Slovensko vybudujú nové rybovody a spriechodnia časti riek Cirocha v okrese Snina, Žitava v okrese Zlaté Moravce, Turiec v okrese Martin, Hron v okrese Zvolen, Revúca v okrese Ružomberok, rovnako aj rieku Poprad či hate pri Vodnom diele Nitra. Investície zvýšia podľa MŽP protipovodňovú ochranu území, čistotu vôd a vďaka novým rybovodovom sa zlepšia podmienky pre migráciu rýb.
„Všetky tieto projekty sú významným prínosom z hľadiska ochrany prírody, rybárstva a udržateľného rozvoja pri využívaní vodných tokov,“ vysvetlil generálny riaditeľ SVP Jozef Moravčík.
Envirorezort zároveň poukázal na revitalizáciu 17 kilometrov rieky Morava, ktorú zrealizovali vodohospodári v 12 mesačnom predstihu a o 12 miliónov eur lacnejšie ako pôvodne počítal projekt z júna 2023. Projekt revitalizácie Moravy bol financovaný z plánu obnovy. MŽP to označilo za dôležitý krok k ochrane a obnove prírodného bohatstva Slovenska, s cieľom zlepšiť biodiverzitu, kvalitu vody a zabezpečiť ochranu cenných prírodných území v regióne.
Vodohospodári dokončili práce na obnove bočných ramien Moravy, odstránili náletové dreviny, brehové opevnenia a vo vybraných lokalitách premeandrovali vodný tok do jeho prirodzenej podoby. Pri prácach využívali prírodné materiály ako kameň, drevo či kmene stromov. „Do prác sa zapojilo vyše 130 ľudí, všetka dostupná technika vodohospodárov vrátane bagrov či nákladných áut. Celkovo už bolo vykopaných takmer 248.000 metrov kubických zeminy,“ dodal Moravčík.
„Zásadný posun čaká vodné toky naprieč Slovenskom v spriechodňovaní bariér, ktoré zlepšia protipovodňovú ochranu a vďaka výstavbe funkčných rybovodov aj prirodzenú migráciu rýb a vodných organizmov,“ uviedol odbor komunikácie.
Vodohospodári vďaka projektom financovaným z eurofondov v rámci Programu Slovensko vybudujú nové rybovody a spriechodnia časti riek Cirocha v okrese Snina, Žitava v okrese Zlaté Moravce, Turiec v okrese Martin, Hron v okrese Zvolen, Revúca v okrese Ružomberok, rovnako aj rieku Poprad či hate pri Vodnom diele Nitra. Investície zvýšia podľa MŽP protipovodňovú ochranu území, čistotu vôd a vďaka novým rybovodovom sa zlepšia podmienky pre migráciu rýb.
„Všetky tieto projekty sú významným prínosom z hľadiska ochrany prírody, rybárstva a udržateľného rozvoja pri využívaní vodných tokov,“ vysvetlil generálny riaditeľ SVP Jozef Moravčík.
Envirorezort zároveň poukázal na revitalizáciu 17 kilometrov rieky Morava, ktorú zrealizovali vodohospodári v 12 mesačnom predstihu a o 12 miliónov eur lacnejšie ako pôvodne počítal projekt z júna 2023. Projekt revitalizácie Moravy bol financovaný z plánu obnovy. MŽP to označilo za dôležitý krok k ochrane a obnove prírodného bohatstva Slovenska, s cieľom zlepšiť biodiverzitu, kvalitu vody a zabezpečiť ochranu cenných prírodných území v regióne.
Vodohospodári dokončili práce na obnove bočných ramien Moravy, odstránili náletové dreviny, brehové opevnenia a vo vybraných lokalitách premeandrovali vodný tok do jeho prirodzenej podoby. Pri prácach využívali prírodné materiály ako kameň, drevo či kmene stromov. „Do prác sa zapojilo vyše 130 ľudí, všetka dostupná technika vodohospodárov vrátane bagrov či nákladných áut. Celkovo už bolo vykopaných takmer 248.000 metrov kubických zeminy,“ dodal Moravčík.