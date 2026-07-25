< sekcia Ekonomika
Napriek eskalácii vojny s Iránom je zásobovanie Európy ropou stabilné
Zásobovanie ropou a ropnými produktmi, ako sú benzín a nafta, je podľa ekonómky DIW Franzisky Holzovej aj naďalej zabezpečené.
Autor TASR
Berlín 25. júla (TASR) - Napriek prudkému rastu cien ropy po eskalácii vojny s Iránom považuje Nemecký inštitút pre hospodársky výskum (DIW) zásobovanie Nemecka a Európy za naďalej stabilné. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Zásobovanie ropou a ropnými produktmi, ako sú benzín a nafta, je podľa ekonómky DIW Franzisky Holzovej aj naďalej zabezpečené. „Zložitejšia je situácia pri zásobovaní kerozínom,“ uviedla v rozhovore pre DPA. Keďže Nemecko a Európa dovážajú ropu z mnohých rôznych zdrojov, nehrozí podľa nej rozsiahly výpadok dodávok.
Vzhľadom na pokračujúci konflikt v Perzskom zálive a v okolí Hormuzského prielivu však nemožno v dohľadnom čase počítať s poklesom cien ropy. Dovoz ropy, benzínu a nafty z Perzského zálivu zohrával v Európe podľa expertky len vedľajšiu úlohu aj pred narušením dodávok. Keďže je však trh s ropou globálne prepojený, vysoké ceny pociťujeme aj v Európe.
Celkovo je na svetovom ropnom trhu k dispozícii približne o 20 % menej ropy než pred začiatkom vojny. Preto je podľa Holzovej dôležité, aby Nemecko aj celá Európa šetrili benzín aj naftu.
Zásobovanie ropou a ropnými produktmi, ako sú benzín a nafta, je podľa ekonómky DIW Franzisky Holzovej aj naďalej zabezpečené. „Zložitejšia je situácia pri zásobovaní kerozínom,“ uviedla v rozhovore pre DPA. Keďže Nemecko a Európa dovážajú ropu z mnohých rôznych zdrojov, nehrozí podľa nej rozsiahly výpadok dodávok.
Vzhľadom na pokračujúci konflikt v Perzskom zálive a v okolí Hormuzského prielivu však nemožno v dohľadnom čase počítať s poklesom cien ropy. Dovoz ropy, benzínu a nafty z Perzského zálivu zohrával v Európe podľa expertky len vedľajšiu úlohu aj pred narušením dodávok. Keďže je však trh s ropou globálne prepojený, vysoké ceny pociťujeme aj v Európe.
Celkovo je na svetovom ropnom trhu k dispozícii približne o 20 % menej ropy než pred začiatkom vojny. Preto je podľa Holzovej dôležité, aby Nemecko aj celá Európa šetrili benzín aj naftu.