Napriek hospodárskemu rastu krajín SVE vzrástol počet insolvencií

Bratislava 1. júna (TASR) - Ekonomiky regiónu strednej a východnej Európy (SVE) sa vlani vrátili k výraznejšiemu rastu hrubého domáceho produktu (HDP), ktorý dosiahol 2,6 % v porovnaní s 0,8 % v roku 2023. Ani oživenie spôsobené klesajúcou infláciou, rastúcimi reálnymi mzdami a silnou súkromnou spotrebou ale nezabránilo rastu insolvencií. Vyplýva to z najnovšej analýzy nadnárodnej spoločnosti Coface.



Spoločnosť priblížila, že platobná neschopnosť výrazne vzrástla v Slovinsku (+32,4 %), ďalej v Lotyšsku (+24,6 %), Estónsku (+10,2 %) a Chorvátsku (+7,3 %), a to v dôsledku slabého domáceho dopytu, rastúcich nákladov a štrukturálnych problémov, najmä v stavebníctve a obchode. Poľsko zaznamenalo 19-percentný nárast počtu insolvencií, najmä v dôsledku prijatia reštrukturalizačných postupov z obdobia pandémie. Významný nárast v podmienkach vysokej inflácie a fiškálnej nerovnováhy zaznamenalo Rumunsko (+9,4 %), priblížili odborníci.



Slovenské insolvencie sa podľa Martina Procházku zo spoločnosti vyvíjali v súlade s očakávaniami. Posledný kvartál však podľa neho predstavoval odchýlku. „Štvrtý štvrťrok bol výraznou odchýlkou s pomerne dramatickým poklesom a odvtedy sa platobná neschopnosť na Slovensku pohybuje na nižšej úrovni. To prispelo k medziročnému poklesu insolvencií napriek nepriaznivému vývoju v prvej polovici roka 2024,“ uviedol.



Dynamika platobnej neschopnosti firiem bola na Slovensku -3,5 % a počet insolvencií dosiahol 386. Najvýraznejší nárast počtu insolvencií zaznamenal vlani na Slovensku sektor stavebníctva. „Podľa nás má však sektor už to najhoršie za sebou a v tomto roku očakávame mierne oživenie,“ skonštatoval Procházka. Mierne zhoršenie mal zaznamenať aj sektor dopravy, strojárstva a kovospracujúceho priemyslu.



Spoločnosť informovala aj o najväčších prípadoch insolvencií na Slovensku, pričom vlani k nim patrili strojárska spoločnosť Trens, dopravná spoločnosť B.T. Transport, výrobca automobilových antén Calearo a distribútor liekov Pharmos. Pokus o reorganizáciu spoločnosti Korad Radiators, ktorý sa začal v roku 2023, zlyhal a v roku 2024 bol zmenený na konkurz, doplnili odborníci.