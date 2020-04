Napriek koronakríze Fiľakovo zrealizuje viacero projektov

Fiľakovo 27. apríla (TASR) – Viacero projektov zrealizuje v tomto roku napriek situácii okolo nového koronavírusu samospráva mesta Fiľakovo v okrese Lučenec. Ako informoval primátor Attila Agócs, napríklad rozbehnutý projekt revitalizácie podhradia Fiľakovského hradu musia podľa zmluvy dokončiť v plnom rozsahu, väčšinu ostatných naplnia v obmedzenej miere.



„Revitalizácia podhradia je naším najväčším projektom a musíme ho zrealizovať podľa pôvodného plánu. Ak by sme porušili jeho podmienky, museli by sme vracať státisíce eur,“ vysvetlil Agócs.



Druhým projektom, ktorý podľa primátora koronakríza neovplyvní, je výstavba denného stacionára v hodnote takmer 400.000 eur. „V týchto dňoch naň vypisujeme verejné obstarávanie,“ doplnil Agócs.



Naopak, vybudovanie cyklochodníka, ktorý mal spojiť železničnú stanicu s priemyselnou zónou, zrealizuje mesto len čiastočne a bude sa končiť pri autobusovej stanici. „Zazmluvnených máme na tento účel 175.000 eur. Počas povoľovacieho procesu sa však vyskytli neočakávané skutočnosti, ktorými by sa spolufinancovanie zo strany mesta výrazne navýšilo, ak by sme projekt realizovali v plnom rozsahu,“ priblížil primátor.



Obmedzenia v súvislosti s novým koronavírusom podľa jeho slov ovplyvnia aj rekonštrukciu koncertnej sály bývalej základnej umeleckej školy, kde samospráva obnoví len exteriér a opravu interiéru zatiaľ odloží. V pláne je tiež výstavba novej priemyselnej haly, ktorú však podľa Agócsa pre pretiahnutý proces posudzovania vplyvov na životné prostredie zrealizujú zrejme až v roku 2022.