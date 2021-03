Napriek kríze majú české firmy problém obsadiť voľné pracovné miesta

Praha 29. marca (TASR) - Napriek rastúcej nezamestnanosti je v niektorých odvetviach pre české firmy naďalej nemožné obsadiť voľné miesta. Podľa ekonómov je za tým čiastočne štrukturálny problém a čiastočne očakávania ľudí, že sa k pôvodnej práci po pandémii vrátia.



"Odhadujeme, že zamestnávatelia potrebujú obsadiť približne 400.000 až 450.000 pracovných miest bez ohľadu na vzdelanie, kvalifikáciu či odbor. Z toho približne 15 až 20 % pripadá iba na stavebníctvo. To znamená, že len v stavebníctve chýba 60.000 až 90.000 zamestnancov so zodpovedajúcou kvalifikáciou," citoval hovorcu Hospodárskej komory ČR Miroslava Dira server iDNES.cz.



Podľa Dira chcú podniky voľné miesta zaplniť domácimi pracovnými silami, keďže nábor zo zahraničia je drahý, zdĺhavý a administratívne náročný. "Na trhu práce je však dlhodobo nedostatok pracovnej sily s kvalifikáciou, ktorú zamestnávatelia vyžadujú. Zamestnávateľom tak nezostáva nič iné než hľadať pracovnú silu aj v cudzine," dodal Diro.



Podľa Hospodárskej komory ČR ide o štrukturálny problém. Ľudia z odborov postihnutých pandémiou nemajú napríklad potrebnú kvalifikáciu, aby sa o voľné miesta uchádzali. Navyše, väčšina verí, že sa neskôr k svojim odborom vrátia.



Podnikom chýbajú najmä technicky orientovaní pracovníci, ako sú obrábači kovov alebo robotníci v strojárstve. Firmy zháňajú aj remeselníkov, ako sú truhlári, tesári, štukatéri či podlahári. Záujem je aj o krajčírky, pekárov a ďalších.



Situáciu ešte viac komplikuje pandémia nového koronavírusu. "Migrácia cudzincov z tretích krajín je v súčasnosti z dôvodu pandémie výrazne obmedzená," povedal hovorca ministerstva vnútra Ondřej Krátoška. V roku 2019 evidovalo ministerstvo vnútra 39.055 žiadostí o zamestnanecké karty, minulý rok ich bolo iba 24.188. Za prvé dva mesiace tohto roka ich počet dosiahol 4555. Ak by to išlo ďalej týmto tempom, tak na predcovidovú úroveň sa čísla v tomto roku nedostanú.