Napriek nízkej expozícii vojna zasiahne aj španielske banky

Madrid 29. apríla (TASR) - Invázia Ruska na Ukrajinu a z toho vyplývajúce zrýchlenie inflácie by mohlo mať výrazný nepriamy vplyv na španielsku ekonomiku a bankový sektor, napriek tomu, že expozícia španielskych bánk voči regiónu je nízka. Upozornila na to tento týždeň španielska centrálna banka. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Španielske banky patria medzi najmenej previazané s ruským trhom. Ich úverové riziko odhaduje Národná banka Španielska iba na niečo vyše 700 miliónov eur. Napriek tomu by však možná kombinácia vyšších cien a vyšších úrokových sadzieb v najbližšom období mohla skresať reálne príjmy domácností a firiem a zasiahnuť sektory, ktoré už poškodila pandémia nového koronavírusu.



"Nepriamy vplyv novodobého šoku môže byť skutočne výrazný," upozornila centrálna banka v najnovšej správe o finančnej stabilite. Pretrvávanie rýchleho rastu spotrebiteľských cien zvyšuje riziko druhotných účinkov na mzdy a firemné marže. Prudko rastúce ceny môžu okrem toho zvýšiť úverové náklady a objem rezerv, ktoré banky budú musieť vyčleniť na krytie prípadných strát, dodala centrálna banka.



Začiatkom apríla Národná banka Španielska zhoršila prognózu vývoja španielskej ekonomiky na tento aj budúci rok. Zatiaľ čo v decembri počítala s ekonomickým rastom v tomto roku o 5,4 %, začiatkom apríla stanovila odhad na úrovni 4,5 %. Na rok 2023 očakáva rast na úrovni 2,9 %, pričom v decembri odhadovala rast o 3,9 %.



Zároveň zhoršila prognózu v súvislosti s vývojom inflácie. Pôvodne počítala s tým, že inflácia dosiahne tento rok 3,7 %, nový odhad zo začiatku apríla však už poukazuje na rast spotrebiteľských cien o 7,5 %.