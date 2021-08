Napriek obľube elektromobilov Nóri neobmedzia svoju závislosť od ropy

Oslo 21. augusta (TASR) - Nóri vlastnia viac elektrických automobilov na jedného obyvateľa ako ľudia v ktorejkoľvek inej krajine sveta. Ale ani posadnutosť elektrickými autami ich nepresvedčila, aby sa vzdali ťažby a vykročili do budúcnosti bez ropy.



Podľa nedávneho prieskumu verejnej mienky 55 % respondentov v Nórsku, ktoré je najväčším producentom ropy v západnej Európe, chce, aby pokračoval prieskum nových ložísk. Výsledky prichádzajú v čase, keď sa Nórsko pripravuje na septembrové parlamentné voľby, pričom ropná politika bude kľúčovým bodom predvolebných debát.



Nórske strany sa pripravujú na diskusiu o rope aj vzhľadom na globálnu debatu o palive a klimatickej zmene v rámci OSN. Súčasná konzervatívna vláda tvrdí, že Nórsko by malo ďalej hľadať ložiská, pokiaľ ropa prináša zisky.



Svet sa pritom snaží „stráviť“ najnovšie zistenia Medzivládneho panelu OSN o zmene klímy (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC), ktoré ukazujú, že planéta sa zahrieva oveľa rýchlejšie, ako sa predpokladalo, a že zníženie emisií skleníkových plynov je jediným spôsobom, ako sa vyhnúť klimatickej katastrofe.



Nórsko, najbohatší štát v Škandinávii vďaka svojim ložiskám ropy, uznáva, že správa IPCC „potvrdzuje závažnosť zmeny klímy“ a v snahe znížiť emisie investovalo nejaké financie do obnoviteľných zdrojov. Súčasná vláda však trvá na tom, že ropné vrty budú stále potrebné. Na druhej strane, vyššie ceny emisií uhlíka môžu znamenať, že takýto prieskum bude nerentabilný skôr, ako sa pôvodne očakávalo, uviedla premiérka Erna Solbergová.



Väčšina prieskumov verejnej mienky naznačuje, že Solbergovej konzervatívna koalícia po ôsmich rokoch vo funkcii končí. Ale vzhľadom na to, že väčšina voličov podporuje ropu, ľavicovejšie orientovaná opozícia, viac naklonená ochrane klímy, narazí na problémy, ak sa pokúsi obmedziť toto najdôležitejšie odvetvie nórskej ekonomiky.



Hlavná opozičná Strana práce, ktorá by podľa prieskumov mala viesť budúcu vládu, argumentuje, že zníženie dopytu po fosílnych palivách bude hlavnou pákou na zníženie produkcie. A poukazuje na očakávaný pokles vývozu ropy ako na dôkaz, že Nórsko musí zmeniť svoju stratégiu.



Ďalšie a ľavicové strany, ktoré by mohli byť súčasťou koalície, však ešte explicitnejšie vyjadrili „túžbu opustiť fosílne palivá“.



Správa špičkových svetových vedcov v oblasti klímy z minulého týždňa znela ako „umieračik pre fosílne palivá“, povedal Lars Haltbrekken, člen parlamentu za Stranu socialistickej ľavice, krátko potom, čo IPCC zverejnil svoju správu. Radikálna zmena národnej ropnej politiky je podľa neho „realistickou“ perspektívou.