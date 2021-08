Napriek obmedzeniam boli tržby českého gastra veľmi dobré

Praha 21. augusta (TASR) – Protipandemické obmedzenia v Česku, ktoré sa donedávna týkali najmä nočného života, nedovolili niektorým typom prevádzok obnoviť aktivity v plnej miere. Napriek nižším počtom však česká gastroscéna dosiahla v júli najvyššie tržby za 2,5 roka. Vyplýva to z údajov spoločnosti Dotykačka, ktorej pokladničný systém využíva viac než štvrtina českého trhu.



Súhrnné tržby týchto gastropodnikov boli v júli o päť percentuálnych bodov vyššie než v rovnakom období minulého roka. Ešte výraznejšie prekonali aj vrchol sezóny v predminulom roku, keď Európa s koronakrízou nezápasila, uviedol riaditeľ spoločnosti Petr Menclík, ktorého citoval server iDNES.cz.



„Nedá sa však povedať, že by rekordné tržby spôsobila iba rekordná návštevnosť. Do určitej miery je za rastom obratu aj zdražovanie," dodal.



Pri väčšine segmentov platí, že v porovnaní s minuloročným letom, keď sa gastrotrh spamätával z prvej vlny pandémie, počet otvorených podnikov ešte o niečo klesol. Jedinou výnimkou sú v tomto smere kaviarne a rýchle občerstvenie. Celkové tržby však boli v prvej polovici prázdnin, napriek nižšiemu počtu fungujúcich podnikov, väčšinou medziročne porovnateľné alebo vyššie.



Ekonomicky sú na tom najhoršie kluby a diskotéky. Tie sú už dva roky hlboko v červených číslach. Boli síce otvorené, avšak za veľmi obmedzených podmienok. Až 1. augusta sa opatrenia zmiernili a v kluboch a na diskotékach môžu ľudia zasa tancovať. Na druhej strane, podmienkou je dokončené očkovanie, prekonané ochorenie COVID-19 alebo deň starý test.



Z klubov sú na tom zle najmä tie, kde je kultúrny program podstatou podnikania. „To, že bol zrušený zákaz tanca, je iba placebo, aby to vyzeralo, že je všetko v poriadku. Nie je to tak," povedal hlavný manažér pražského klubu Roxy Jarda Stanko.



Podľa Menclíka niektoré z týchto podnikov upravili svoje zameranie a začali prevádzkovať tradičné gastroslužby, prípadne sa zmenili na bary. „Mnohým z nich to však napriek tomu na záchranu nestačí," dodal Menclík.



Naopak, oživenie a vyššie tržby vidieť pri športových baroch. Ich tržby prekračujú tie minuloročné o desiatky percent už niekoľko mesiacov po sebe. Týmto podnikom nahral fakt, že športové udalosti odložené z minulého roka sa konali práve tento rok. Ako dodal Menclík, začalo sa to hokejovými majstrovstvami sveta, nasledovalo futbalové Euro, Wimbledon a olympijské hry.