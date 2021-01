Napriek obmedzeniam vzrástla vlani produkcia ropy v Nórsku o 20 %

Oslo 15. januára (TASR) - Ťažba ropy v Nórsku vzrástla v minulom roku približne o pätinu napriek tomu, že do produkcie zasiahol štrajk zamestnancov ropného sektora a obmedzenia vlády s cieľom podporiť svetové ceny ropy. Rast produkcie by mal pokračovať aj v najbližších rokoch, tempo rastu však nebude také, aké úrady pôvodne predpokladali.



Nórsky direktoriát pre ropu (NPD) zverejnil tento týždeň predbežné údaje o produkcii ropy, na základe ktorých v roku 2020 dosiahla ťažba v krajine 1,7 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) denne. Oproti roku 2019 to znamená rast zhruba o 20 %.



S rastom počíta NPD aj v rokoch 2021 až 2023, pôvodnú prognózu však zredukoval. V tomto roku očakáva rast produkcie o 3,6 % na 1,76 milióna barelov denne, zatiaľ čo pôvodne počítal s rastom ťažby na 1,87 milióna barelov/deň.



Na druhej strane, prognózu ťažby ropy v roku 2024 NPD zlepšil. Najnovšie očakáva, že v danom roku vzrastie produkcia ropy v Nórsku o 2,6 % na 2,1 milióna barelov denne. Ak sa odhad potvrdí, bude to predstavovať najvyššiu produkciu ropy v krajine za 16 rokov.



K zvýšeniu ťažby v najbližších rokoch by malo prispieť otváranie nových ložísk a ich sektorov. Štátna ropná spoločnosť Equinor by koncom roka 2022 mala odštartovať druhú fázu ťažby v ropnom ložisku Johan Sverdrup a v ďalšom roku v ropnom ložisku Johan Castberg.