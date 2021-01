Napriek pandémii dopyt po sektoch v ČR rástol aj v roku 2020

Praha 3. januára (TASR) - Spotreba sektov v Českej republike každoročne rastie a nezmenilo sa to ani v roku 2020. Rast predaja pritom nezvyšuje iba záver roka, spotreba rastie aj v jeho priebehu. Naopak, odbyt liehovín výrazne klesol. Poukázali na to údaje výskumnej spoločnosti Nielsen a predajcu Bohemia Sekt, ktoré zverejnil server lidovky.cz.



V predminulom roku sa na celom českom trhu predalo viac než 22 miliónov fliaš sektov. Odbyt rástol aj v roku 2020. Podľa údajov spoločnosti Nielsen z konca novembra 2020 vzrástol maloobchodný predaj sektov (mimo oblasť gastronómie) v Česku medziročne o 16 %. To viac než kompenzovalo pokles v niekoľko mesiacov uzatvorených reštauráciách, baroch či vinárňach.



Samotná firma Bohemia Sekt, ktorá sa na celkovom českom trhu so šumivými vínami podieľa zhruba 70 %, uviedla, že len za december predala viac než 4 milióny fliaš sektov, šumivých nápojov a perlivých vín. To je viac než pred rokom. Celkový predaj spoločnosti za rok 2020 tak dosiahne 19 miliónov fliaš týchto kategórií, teda zhruba o 7 % viac než v roku 2019.



Zatiaľ čo odbyt sektov pandémia ochorenia COVID-19 zásadne neovplyvnila, liehoviny sú na tom omnoho horšie. Celkovú výrobu tvrdého alkoholu ovplyvnilo minulý rok okrem nového koronavírusu aj historicky najvýraznejšie zvýšenie spotrebnej dane, čo znamená aj finálnej ceny pre zákazníkov. Navyše predaj liehovín omnoho viac než predaj sektov postihol prepad počtu cudzincov v Česku, ako turistov, tak zahraničných pracovníkov.



Ako informovala česká Únia výrobcov a dovozcov liehovín, prostredníctvom reštaurácií, hostincov a barov sa v Česku predáva zhruba polovica celkovej spotreby liehovín, v prípade piva a vína je podiel menší. Po uzatvorení gastronomického sektora sa do obchodov presunulo iba 10 % až 15 %. V októbri únia odhadovala, že celý trh klesol v porovnaní s minulým rokom o 38 %, po decembrovom miernom oživení bude medziročný pokles predstavovať zhruba 30 %.