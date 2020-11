Napriek pandémii vzniklo do septembra tohto roku takmer 15.000 firiem

Bratislava 18. novembra (TASR) - Aj napriek pandémii nového koronavírusu spojenej s opatreniami proti šíreniu ochorenia COVID-19 pribudlo na Slovensku za prvých deväť mesiacov tohto roka 14.676 firiem. Z toho bolo 134 nových akciových spoločností a 14.542 spoločností s ručením obmedzeným. Rok 2019, ktorý bol v počte novozaložených spoločností nadpriemerný, však Slovensko zrejme neprekoná, uviedla v stredu poradenská spoločnosť Bisnode.



Vlani vzniklo najviac firiem za posledných šesť rokov, a to dovedna 21.443. "Tohtoročný prírastok do konca tretieho kvartálu naznačuje, že minuloročné prírastky nové spoločnosti pravdepodobne neprekonajú. Dôvodom je najmä výrazné oslabenie ekonomiky v dôsledku nového koronavírusu. Aj napriek tomu hodnotíme nárast v počte nových subjektov za nadštandardný vzhľadom na aktuálnu situáciu," povedala analytička Bisnode Petra Štěpánová. Najviac, a to 2012 podnikateľov, si spoločnosť s ručením obmedzeným založilo vo februári, v ostatných mesiacoch čísla poklesli. Najvyššie prírastky nových akciových spoločností zaznamenali analytici v apríli, keď ich vzniklo 23, a auguste, keď si majitelia založili 26 spoločností.



Podobne ako po minulé roky, aj tentoraz najviac nových firiem vzniklo v okolí hlavného mesta. Štěpánová spresnila, že v Bratislavskom kraji eviduje 3462 spoločností, čo je takmer štvrtina všetkých novozaregistrovaných spoločností. Druhým najsilnejším krajom bol Nitriansky kraj s počtom 1972 firiem. Naopak, najmenej nových firiem mal opäť Trenčiansky kraj, kde vzniklo 1120 firiem. Zaujímavosťou je, že aj napriek nepriaznivej situácii vzniklo na Slovensku len o 5500 menej firiem ako za rovnaké obdobie v Českej republike.



Aktuálne na Slovensku podniká celkovo 301.476 kapitálových firiem, z čoho je 7633 akciových spoločností a 293.843 spoločností s ručením obmedzeným.