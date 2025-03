Napriek plánovaným výdavkom by si Nemecko malo udržať AAA rating

Berlín 5. marca (TASR) - Nemecko by si malo udržať špičkový "trojáčkový" rating, napriek finančnému balíku v hodnote stoviek miliárd eur. Na tom sa dohodli strany, ktoré by po predčasných parlamentných voľbách mali vytvoriť vládnu koalíciu. Povedal to v rozhovore pre agentúru Reuters analytik spoločnosti Scope Eiko Sievert.



Nemecký kresťanskodemokratický blok CDU/CSU a sociálni demokrati (SPD) sa v utorok (4. 3.) počas rokovaní o budúcej vláde dohodli na vytvorení fondu v hodnote 500 miliárd eur, ktorý by mal slúžiť na financovanie infraštruktúry. Zároveň sa zhodli na úprave dlhových pravidiel, čo by Nemecku umožnilo zvýšiť výdavky na obranu a oživiť hospodársky rast, uviedol Reuters.



Tieto opatrenia však môžu zvýšiť dlh krajiny do roku 2029 približne na 3,6 bilióna eur, čo predstavuje približne 72 % hrubého domáceho produktu (HDP), povedal Sievert. To bude podstatne viac než výška dlhu z konca minulého roka, ktorá predstavovala 63 % HDP, na druhej strane by to bol stále nižší dlh než počas svetovej finančnej krízy v roku 2010. Vtedy dosiahol 80 % HDP.



"Aj vtedy si Nemecko udržalo najvyšší rating, teda AAA," povedal Sievert. Podľa neho by si mohlo tento rating udržať aj pri súčasnom zvýšení výdavkov, veľa však bude závisieť od toho, či vláda zrealizuje potrebné politické reformy na posilnenie konkurencieschopnosti a ekonomického rastu. V tejto súvislosti upozornil, že plánovaný fond na podporu infraštruktúry nepredstavuje náhradu politických reforiem potrebných na riešenie štrukturálnych problémov, ako sú vysoké ceny energií a nadmerná byrokratická záťaž.