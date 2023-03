Napriek poklesu cien nehnuteľností zvažujú obyvatelia SR prenájmy

Bratislava 27. marca (TASR) - Aj keď ceny najmä starších bytov na Slovensku klesli v porovnaní s júnom 2022 aj o 15 percent, veľa obyvateľov Slovenska je okolnosťami dotlačených do zvažovania dlhodobého podnájmu. Upozorňuje na to špecialista na predaj nehnuteľností František Čepček zo spoločnosti Reins Invest.



"Slováci majú odnepamäti potrebu nehnuteľnosť vlastniť, preto sa rozhodujú pre kúpu. Momentálne však zmýšľanie záujemcov čiastočne zmenili výška úrokov a sprísnenie podmienok schvaľovania hypotekárnych úverov. Mnoho Slovákov je viac-menej nútených, okolnosťami a túžbou osamostatniť sa, zvažovať aj dlhodobý podnájom," uviedol Čepček s predpokladom, že ceny sa pomaly stabilizujú. Ráta ešte s ich miernym poklesom, no zrejme najviac do piatich percent.



Čepček však nepredpokladá, že by zhoršená finančná dostupnosť bývania zásadne zmenila správanie Slovákov v tomto smere. Z dát spoločnosti vyplýva, že Slováci majú záujem najmä o trojizbové byty s balkónom, na vyšších poschodiach v bytovom dome, s výmerou minimálne 65 štvorcových metrov. Pri výbere nehnuteľnosti rozhodujú najmä lokalita, dostupnosť, dispozícia bytu a jeho stav, avšak prihliadajú aj na stav bytového domu a celkové náklady na bývanie.



Z hľadiska lokality sa mladí ľudia prioritne zaujímajú o nehnuteľnosti blízko centra alebo s dobrou dostupnosťou do centra. Mladé rodiny zase vyhľadávajú satelity vo výhodnejšej cenovej hladine. Rodiny s odrastajúcimi deťmi sa z logistických dôvodov sťahujú zo satelitov späť do miest a starší ľudia ostávajú tam, kde sú zvyknutí, presťahujú sa bližšie k rodine alebo idú úplne mimo mesta, pretože hľadajú pokojné bývanie.



Najväčšiu skupinu (takmer 60 %) záujemcov o kúpu bytu tvoria mladé rodiny s priemerným vekom 30 rokov. Nasledujú ľudia vo veku medzi 30 až 50 rokov. Najmenšou skupinou kupujúcich sú ľudia starší ako 50 rokov s obmedzenejšími možnosťami financovania nehnuteľnosti.