Napriek poklesu cien ropy sú ďalšie škrty OPEC+ nepravdepodobné

Dubaj/Londýn 14. septembra (TASR) - Predstavitelia Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalších ropných krajín podľa všetkého nenavrhnú tento týždeň ďalšie zníženie produkcie ropy, napriek pokračujúcemu poklesu cien komodity. Uviedli to zdroje z OPEC pre agentúru Reuters.



OPEC a ďalší producenti na čele s Ruskom, ktorí tvoria zoskupenie OPEC+, sa na jar dohodli na programe rekordnej redukcie ropy, ktorý platil od 1. mája. V rámci tohto programu trvajúceho tri mesiace dosahovala redukcia 9,7 milióna barelov ropy denne (1 barel = 159 litrov). Cieľom bolo podporiť ceny ropy. Tie sa prepadli v reakcii na nástup pandémie nového koronavírusu, ktorá zasiahla do ekonomickej aktivity po celom svete. Od 1. augusta pokračujú krajiny z OPEC+ v programe s redukciou na úrovni 7,7 milióna barelov/deň.



Vo štvrtok (17. 9.) sa uskutoční schôdzka ministerského monitorovacieho výboru OPEC+, na ktorej členovia zoskupenia plánujú diskutovať o vývoji na trhu. Podľa zdrojov z OPEC sa však neočakáva, že by počas schôdzky, ktorá sa uskutoční prostredníctvom telekonferencie, navrhli ďalšie prehĺbenie produkčných škrtov, napriek tomu, že ceny ropy Brent klesli pod 40 USD (33,68 eura) za barel.



Vyššie ceny ropy s cieľom vybalansovať svoj rozpočet potrebuje najmä líder OPEC, Saudská Arábia. Rijád naznačil, že by bol rád, keby sa ceny komodity posunuli nad 45 USD/barel.



Napriek tomu členské štáty nepredpokladajú, že Rijád sa bude snažiť posunúť ceny nahor znížením vlastnej produkcie pod stanovenú kvótu. Takýto krok naposledy urobil v júni. Ako uviedli zdroje z OPEC, Saudská Arábia si potrebuje udržať svoj podiel na trhu.