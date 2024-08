Napriek poklesu nálady by nemalo dôjsť k zastaveniu rastu ekonomiky

Bratislava 28. augusta (TASR) - Ekonomická nálada na Slovensku sa v aktuálnom mesiaci zhoršila, to by však v tomto roku nemalo mať vplyv na celkový rast domácej ekonomiky. Informoval o tom v stredu analytik 365.bank Tomáš Boháček. Napriek poklesu v niektorých sektoroch celková ekonomická nálada podľa neho ostáva relatívne stabilná a mierne nad dlhodobým priemerom.



"Spotrebitelia sú opatrnejší a viac ovplyvnení obavami z postupného ochladzovania rastu ekonomiky po silnom prvom polroku. Podnikatelia v niektorých sekundárnejších sektoroch ekonomiky však vnímajú naďalej určité príležitosti na rast. Hoci vzhľadom na naplnený potenciál pozitívneho prejavu rastu reálnych miezd očakávame, že druhý polrok už nebude taký silný ako prvá polovica roka, hospodárska aktivita by mala stále byť dostatočne silná na to, aby ekonomika medziročne stúpla tempom tri percentá," priblížil analytik.



Situácia na trhu práce sa podľa neho začína zhoršovať, rast nezamestnanosti nad šesť percent je však veľmi nepravdepodobný. Odborník ďalej dodal, že ekonomický vývoj v budúcom roku bude ovplyvnený konkrétnymi vládnymi opatreniami, pričom neočakáva, že tie budú zamerané na podporu podnikateľského sektora. To by sa nasledujúci rok mohlo negatívne prejaviť na celkovom ekonomickom raste.