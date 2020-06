Napriek poklesu trhov svoje investície ľudia výrazne nevyberajú

Bratislava 6. júna (TASR) - Súčasná kríza, ktorú vyvolal nový koronavírus, vystrašila sporiteľov a investorov menej ako finančná kríza v minulosti po páde banky Lehman Brothers. Dokazuje to aj vývoj v podielových fondoch a fondoch druhého dôchodkového piliera. Podľa Národnej banky Slovenska (NBS) napriek poklesu hodnoty majetku neboli v podielových fondoch zaznamenané výraznejšie žiadosti ľudí o výplaty svojich podielov (redemácie). Ani v druhom pilieri nenastali výraznejšie presuny úspor.



Prudký pokles na svetových finančných trhoch, najmä v marci tohto roka, negatívne ovplyvnili ohodnotenie aktív v portfóliách podielových fondov kolektívneho investovania a v dôchodkových fondoch. NBS vo svojej najnovšej správe o finančnej stabilite uviedla, že na rozdiel od minulej krízy neboli zaznamenané výrazné redemácie, keď boli v priemere na úrovni 1,5 %.



Dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS) tiež nezaznamenali, že by ľudia presúvali výrazne svoje peniaze v rámci fondov. "Čiastočne to pripisujeme tomu, že v rizikovejších fondoch majú úspory sporitelia, ktorí rozumejú, že v krátkodobom horizonte pri takomto type fondu môžu prísť aj výrazné výkyvy. Čiastočne to však bude aj tým, že pád trhov bol síce mimoriadne veľký, a to 30 % až 40 %, ale bol zatiaľ aj krátkodobý a väčšinu strát akciové trhy pomerne rýchlo vymazali," priblížil predseda Asociácie DSS Miroslav Kotov.



V prípade polročnej výkonnosti podielových fondov zarábali ľuďom iba realitné fondy, ktoré zostali v pluse. Ostatné typy fondov na polročnej báze zaznamenali straty. "Na druhej strane však nie je príliš vhodné hodnotiť výkonnosť podielových fondov na tak krátkom časovom úseku pol roka, pretože ich prirodzenou vlastnosťou je kolísanie ocenenia a stáva sa pomerne často, že polročná výkonnosť fondu je záporná. Samozrejme, v súčasnosti na pokles cien vplývala hlavne situácia okolo krízy súvisiacej s pandémiou, ktorá zapríčinila výrazne prudší pád cien ako zvyčajne," priblížil výkonný riaditeľ Slovenskej asociácie správcovských spoločností Ivan Znášik.



Zároveň vyčíslil, že počas prvých dvoch mesiacov tohto roka pokračoval minuloročný trend dynamického rastu objemu finančných prostriedkov vo fondoch, ako aj čistých predajov, keď stihli atakovať historickú hranicu 9,83 miliardy eur. Následne prišlo päť týždňov vážnych poklesov objemu investícií, ako aj výpredajov finančných prostriedkov z fondov, keď objem financií v nich klesol o 11 % a odliv financií z fondov bol zaznamenaný vo výške 165,5 milióna eur. "V súčasnej dobe je pokles objemu financií vo fondoch už len päťpercentný pri kladných čistých predajoch viac ako 141 miliónov eur za posledných sedem týždňov. Zatiaľ môžeme skonštatovať, že finančné trhy zvládli úvodný šok z koronakrízy veľmi dobre a slovenské kolektívne investovanie tiež," hodnotí Znášik.



Len pre porovnanie, po vypuknutí krízy v roku 2008 po šiestich mesiacoch poklesov boli výbery v objeme 1,4 miliardy eur. "Na základe týchto čísel je jasné že súčasná kríza, čo sa týka finančných trhov, má výrazne miernejšie parametre ako tá pred dvanástimi rokmi," podotkol Znášik.



Investori sa navyše z predchádzajúcej krízy podľa odborníkov poučili. "Podielnici vedia, že pri prudkých poklesoch cien je nevhodné vyberať finančné prostriedky z investícií, pretože si tým iba zafixujú stratu a málokedy dokážu odhadnúť správnu dobu vstupu znovu na finančné trhy. To, že to tak naozaj je, potvrdzujú hlavne dynamickí investori, ktorí počas celej krízy z akciových fondov nielenže nevyberali vo veľkom peniaze, ale skôr ďalšie investovali, lebo vedeli, že kupujú nové podiely lacno za 'výpredajové' ceny," vysvetľuje Znášik.



Ďalším dôvodom výrazne lepšieho správania investorov je podľa neho aj nezanedbateľný objem pravidelných investičných sporení do fondov, pri ktorých investori investujú aj v dobrých, aj v zlých časoch. "Teraz budú mať onedlho skúsenosť, že práve investície v zlých časoch im výraznejšie zvýšia výkonnosť celého portfólia v porovnaní s investíciami ktoré boli robené v časoch, keď trhy iba rástli," dodal Znášik.



NBS aj napriek tomuto vývoju upozorňuje na možné riziko redemácií. "Vzhľadom na aktuálne pomery v ekonomike sa nedá vylúčiť výskyt ďalšej vlny otrasov na finančných trhoch. Ak by opakovaný kolísavý vývoj cien aktív spôsobil, že väčšie množstvo podielnikov sa radšej rozhodne pre vyplatenie svojich podielov, mohlo by to mať negatívny vplyv na samotných investorov a do istej miery aj na správcovské spoločnosti," upozorňuje NBS. Navyše, domácnosti v dôsledku krízy môžu byť nútené siahnuť po ďalších úsporách. "Keďže podielové fondy patria v pomyselnom rebríčku likvidity aktív na relatívne vyššie priečky, môžu doplatiť na takýto vývoj nárastom požiadaviek na vyplatenie podielov podielnikom," uviedla NBS.