Napriek pokroku v rokovaniach EÚ a Británie dohoda stále nie je istá

Brusel 25. novembra (TASR) - Napriek "skutočnému pokroku" v niekoľkých dôležitých otázkach pri obchodných rokovaniach s Britániou nie je možné povedať, či nakoniec bude dohoda. Uviedla to v stredu v Európskom parlamente predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.



Rokovania medzi Európskou úniou (EÚ) a Spojeným kráľovstvom už celé mesiace viaznu. Šéfka Komisie zákonodarcom povedala, že vyjednávači urobili veľký krok k vybudovaniu policajnej a súdnej spolupráce, ako aj v oblasti sociálneho zabezpečenia. „Aj v prípade tovaru, služieb a dopravy máme náčrt možného konečného textu,“ vyhlásila.



„Stále však existujú tri problematické otázky, ktoré predstavujú rozdiel medzi brexitom s dohodou a bez dohody,“ povedala a dodala, že ide o rozsah dodržiavania sociálnych a environmentálnych noriem EÚ v Británii, spôsob riešenia sporov a rybolov.



Brusel a Londýn sa v súčasnosti usilujú dosiahnuť dohodu o svojich budúcich vzťahoch. Do konca roka však zostáva len pár týždňov. Británia tak môže nakoniec odísť z jednotného trhu EÚ bez dohody o budúcich vzťahoch, čo by narušilo podnikanie a obchod.



Prípadná dohoda musí byť pritom ratifikovaná, prinajmenšom lídrami EÚ, členmi európskeho zákonodarného zboru a britským parlamentom.



To by mohlo znamenať zvolanie mimoriadneho zasadania Európskeho parlamentu koncom decembra. Vzhľadom na to, že čas na dohodu sa kráti, von der Leyenová uviedla, že si „plne uvedomuje“ situáciu, ktorú vytvára pre zákonodarcov EÚ.



Rokovania medzi Bruselom a Londýnom sa v súčasnosti uskutočňujú prostredníctvom videokonferencie. Cieľom je začať tento týždeň osobné rozhovory, hneď ako sa hlavnému vyjednávačovi EÚ Michelovi Barnierovi skončí karanténa pre koronavírus.