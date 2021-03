Napriek problémom s čipmi Daimler čaká dobrý rok

Berlín 31. marca (TASR) - Napriek globálnemu nedostatku čipov zaznamenala nemecká automobilka Daimler dobrý štart do tohto roka a stále očakáva, že sa jej podarí dosiahnuť omnoho lepšie výsledky než v predchádzajúcom roku. Uviedla to v stredu spoločnosť, pričom zároveň dodala, že pôvodne naplánované tempo presunu k elektrickým vozidlám chce urýchliť.



"Po dobrom štarte sme presvedčení, že rok 2021 bude podstatne lepší," uviedol Daimler. Ako dodal, s lepšími výsledkami počíta firma z pohľadu tržieb aj zisku pred zdanením.



Automobilka zároveň informovala, že plánuje urýchliť proces elektrifikácie svojich áut, podrobnosti však nezverejnila. Ešte v roku 2019 Daimler oznámil, že do roku 2030 by mali čisto elektrické vozidlá a plug-in hybridy tvoriť viac než 50 % z celkového objemu predaja. "Chceme urýchliť proces elektrifikácie nášho produktového portfólia," povedal šéf Daimleru Ola Källenius s tým, že tento podiel chcú docieliť ešte skôr.