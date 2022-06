Bratislava 30. júna (TASR) - Napriek rastúcej inflácii investuje len tretina Slovákov a Sloveniek. Viac ako tri pätiny z nich uprednostňujú investovanie prostredníctvom digitálnych technológií, vyplýva z prieskumu agentúry Go4insight pre skupinu 365.bank.



"Na Slovensku je všeobecne nízky záujem o investovanie," hovorí šéf produktov banky Tomáš Barbarič. "Na druhej strane, tí ľudia, ktorí investujú, preferujú digitálne technológie. Dôvodom je ich väčšia dostupnosť, ale aj flexibilita," dodáva.



Podľa dát Národnej banky Slovenska (NBS) majú našinci v bankách takmer 43 miliárd eur, z ktorých 37 miliárd eur je uložených na bežných účtoch, termínovaných vkladoch či vkladoch s výpovednou lehotou. Ich zhodnotenie sa v priemere pohybuje okolo nuly, a tak ľudia svoje peniaze reálne prerábajú, upozorňuje banka. Popri vytváraní rezervy, ktorej odporúčaná výška je aspoň 6-násobok mesačných výdavkov, by zvyšná časť úspor mala smerovať práve do investícií.



Investovanie do ekológie a technológií sú nové trendy v investovaní. Okrem konzervatívnejších investícií, napríklad v podobe dlhopisových fondov, na popularite naberajú aj fondy, ktorých portfóliá tvoria spoločnosti patriace medzi ekologicky zodpovedné alebo sa zaoberajú technológiou účtovnej knihy kryptomien, tzv. blockchain.



"V prípade ekologických, tzv. ESG investícií pritom ide o akcie firiem, ktoré reálne investujú do ekologickejšej výroby, správajú sa udržateľne a prispievajú k uhlíkovej neutralite. Ich počet vo svete rýchlo stúpa a neustále rastie aj ich popularita medzi drobnými investormi, ktorí majú záujem o spoločensky zodpovedné investovanie," priblížila PR manažérka 365.bank Linda Valko Gáliková.



Trendom sa stávajú aj fondy fungujúce na princípe blockchainu, ktoré investujú do akcií spoločností prevádzkujúcich obchodné operácie prostredníctvom tejto technológie. "Podobne ako ESG fondy, sú určené najmä pre tých investorov, ktorí chcú profitovať z technológií s veľkou perspektívou budúcnosti, neboja sa riskovať, prípadne sú ochotní počkať si na výnos za účelom zhodnotenia nad rámec tradičných investícií," doplnila Valko Gáliková.