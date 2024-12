Napriek sankciám luxusný tovar zo Západu plní ruské obchody

Moskva 25. decembra (TASR) - Napriek množstvu sankcií uvalených na Rusko a vysokému počtu firiem, ktoré krajinu po útoku na Ukrajinu opustili, bohatí obyvatelia Moskvy si v prípade západných značiek majú stále z čoho vyberať. Týka sa to západných značiek áut, šperkov či oblečenia. Situácia v moskovských obchodoch je tak na míle vzdialená od tvrdení západných politikov, že ich sankcie povedú ku kolapsu ruskej ekonomiky a odrezaniu Ruska od okolitého sveta. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Nejaké veľké zmeny som nezaznamenala," povedala Natalia, 51-ročná zubárka, ktorá sa vybrala na nákupy do najväčšieho ruského obchodného domu GUM, ktorý stojí na Červenom námestí oproti Kremľu. "Čo viem, snáď tri obchodné domy Chanel, Dior a Hermés odtiaľto odišli. Všetko ostatné je tak ako v minulosti. Dokonca módny dom Brunello Cucinelli zostal," dodala s upozornením na taliansku módnu značku.



Podľa mnohých Moskovčanov podobne ako prezidenta Vladimira Putina sankcie Západu nedokázali izolovať Rusko od globálnej ekonomiky. "Chcú nás izolovať? Prosím vás! Takáto izolácia, veď to je smiešne," reagoval 61-ročný dôchodca Sergej, vychádzajúci z luxusného obchodu.



USA, Európska únia a Británia v rámci sankcií zakázali export všetkých luxusných tovarov do Ruska. Niektoré značky po začatí vojny na Ukrajine opustili ruský trh dobrovoľne. K nim patrí Chanel, Hermés, LVMH a Kering. Avšak takmer tri roky od invázie Ruska na Ukrajinu sa na pultoch obchodov v Moskve s 13 miliónmi obyvateľov stále predávajú výrobky s ich logom.



"Ich oznámený odchod je čisté farizejstvo," povedal francúzsky obchodník, predávajúci v ruskom hlavnom meste luxusný tovar, ktorý si neželal byť menovaný. "Aj keď ich obchody sú oficiálne zatvorené, tieto značky v predaji Rusom pokračujú cez ´trhoviská´ a prostredníctvom dílerov," dodal.



Dôkazom sú vývozné štatistiky. Tie poukázali na prudký rast obchodu medzi západnými krajinami a štátmi ako Kirgizsko, Kazachstan a Azerbajdžan, postsovietskymi krajinami, ktoré dodnes majú úzke vzťahy s Ruskom. K výraznému rastu došlo práve po uvalení sankcií Západu na Ruskú federáciu v reakcii na útok na Ukrajinu.



"Tak alebo onak, dováža sa naďalej všetko," povedala pre agentúru AFP Elena, 38-ročná marketingová manažérka spoločnosti vyrábajúcej luxusnú spodnú bielizeň. "Je to síce trochu komplikovanejšie, nakoniec sa však aj tak podarí dostať k zákazníkom všetko, čo potrebujú," dodala počas nákupov v obchodnom dome CUM, ktorý ponúka veľký počet luxusných značiek.



Samotný CUM na svojej webovej stránke ponúka produkty značiek Prada, Yves Saint Laurent a Alexander McQueen. To sú všetko značky, ktoré oficiálne ruský trh opustili.



Po tom, ako sa priamy export západných značiek do Ruska zastavil, ruskí maloobchodníci si našli spôsob, ako sa dostať k tovaru, o ktorý ich zákazníci majú záujem. Sankcie oživili "nákupcov," ktorí sa stali známi v 90. rokoch po rozpade Sovietskeho zväzu. Tí pravidelne cestovali do Európy a s plnými kuframi sa vracali, aby svojim zákazníkom dodali luxusný tovar. Dnes majú nákupcovia priame kontrakty s veľkými butikmi alebo nákupnými centrami, povedal módny návrhár Andrej (52).



"Berú objednávky na tovar od nábytku cez šperky, oblečenie až po kožuchy priamo pre zástupcov v Miláne, Paríži a Londýne," dodal pre AFP. Pre neutíchajúci dopyt po luxusných tovaroch zo Západu sú bohatí Rusi presvedčení, že tieto firmy sa vrátia na ruský trh, akonáhle budú môcť. "Je to iba otázka času," povedal Andrej.