Napriek slabšej úrode jabĺk vystavujú záhradkári v Kremnici výpestky
Výpestky prezentujú tunajší záhradkári už po 32. raz.
Autor TASR
Kremnica 1. októbra (TASR) - Aj napriek slabšej úrode jabĺk v regióne Kremnice ponúka tohtoročná súťažná prehliadka ovocia a zeleniny s názvom Kremnické jablko desiatky exponátov. Predseda Základnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov Kremnica Miroslav Fiala pre TASR priblížil, že svoje výpestky prostredníctvom nej prezentujú tunajší záhradkári už po 32. raz.
Výstava podľa jeho slov trvá od pondelka (29. 9.), keď sa začala zberom výpestkov, pokračuje stredajším otvorením pre verejnosť a v piatok (3. 10.) ju ukončí slávnostné vyhodnotenie. Okrem ovocia a zeleniny na nej môžu návštevníci obdivovať aj aranžmány, o ktoré sa postarali tunajšie základné školy.
„Keďže je tento rok v tejto oblasti Kremnice podstatne slabšia úroda ovocia v porovnaní s minulým rokom, máme 110 vzoriek. Minulý rok sme ich mali 178,“ poznamenal Fiala. Menej sa urodilo najmä jabĺk, naopak, záhradkári mali peknú úrodu zeleniny. Obzvlášť sa tento rok darilo podľa Fialu zemiakom. Na výstave nechýbajú mimoriadne kúsky ako nadrozmerné tekvice, gigantické kaleráby či kivi a figy, ktoré nie sú pre toto prostredie bežné.
