Napriek vojne na Ukrajine Francúzsko stále počíta s rastom ekonomiky

Paríž 5. júna (TASR) - Francúzsky minister financií Bruno Le Maire naďalej očakáva rast francúzskej ekonomiky v tomto roku, pripustil však, že v nasledujúcich týždňoch sa bude prognóza vývoja hospodárstva revidovať. Dôvodom je súčasná situácia po vypuknutí vojny na Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Je jasné, že vojna na Ukrajine, inflácia, to všetko naše (doterajšie) prognózy komplikuje, ekonomika však bude v tomto roku naďalej rásť," povedal v nedeľu Le Maire pre rozhlasovú stanicu Europe 1. Ako dodal, k revízii prognózy hospodárskeho rastu by malo dôjsť začiatkom júla. Súčasný odhad uvádza tohtoročný rast ekonomiky na úrovni 4 %.



Ako tento týždeň uviedol francúzsky štatistický úrad, v 1. štvrťroku zaznamenala francúzska ekonomika medzikvartálne nečakaný pokles, a to o 0,2 %. Rýchly odhad pritom poukazoval na stagnáciu. Bol to prvý medzikvartálny pokles francúzskej ekonomiky od posledného štvrťroka 2020.