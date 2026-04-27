< sekcia Ekonomika
Napriek vojne v Iráne počet objednávok tankerov na LNG stúpol
Podľa analytikov a predstaviteľov odvetvia totiž dopyt zvyšuje rastúca produkcia LNG.
Autor TASR
Singapur 27. apríla (TASR) - Celosvetový počet objednávok na stavbu tankerov na skvapalnený zemný plyn (LNG) by sa tento rok mal po poklese v roku 2025 opäť zvýšiť. Podľa analytikov a predstaviteľov odvetvia totiž dopyt zvyšuje rastúca produkcia LNG. Rast počtu objednávok vyvažuje obavy, že prerušenia dodávok spôsobené vojnou USA proti Iránu môžu v blízkej budúcnosti znížiť dopyt po lodnej doprave. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Od záveru minulého roka získali stavitelia lodí v Južnej Kórei a Číne viac objednávok, pričom v prvom štvrťroku boli podľa údajov poradenskej firmy Poten & Partners a spoločnosti Drewry uzavreté zmluvy na dodávku 35 nových tankerov na LNG. Za celý minulý rok to podľa firmy Drewry boli objednávky len na 37 tankerov. Hodnota jedného tankera je zhruba 250 miliónov USD (213,46 milióna eur) a jeho výstavba trvá viac ako tri roky. Dopyt po tankeroch vygeneruje pripravovaná produkcia LNG v USA, Afrike, Kanade a Argentíne, uviedla hlavná analytička spoločnosti Drewry pre prepravu LNG Pratiksha Negiová.
Japonská spoločnosť Mitsui O.S.K. Lines, ktorá vlastní flotilu 107 tankerov na LNG, čiže najväčšiu na svete, očakáva, že rast počtu objednávok tankerov podporia investície do prepravy LNG z USA. Firma preto plánuje do roku 2035 rozšíriť svoju flotilu tankerov na LNG na približne 150.
(1 EUR = 1,1712 USD)
