Napriek výraznému rastu PZP by mali ceny aj ďalej stúpať

Bratislava 15. júla (TASR) - Výkyvy počasia, inflácia, ale aj drahšie náhradné diely. To sú hlavné faktory, prečo povinné zmluvné poistenie (PZP) vozidiel stojí v tomto roku viac. Podľa odhadov ide priemerne o nárast o 10 % až 15 %, čo je najviac za uplynulé dva roky. Ceny však pôjdu hore aj naďalej, uviedla sprostredkovateľka poistenia zo spoločnosti Granden Lenka Blahová.



„K zvýšeniu cien PZP evidujeme viacero argumentov poisťovní ako napríklad navýšenie ceny práce za opravy, náhradných dielov i novelu zákona o PZP účinnú od 1. augusta 2024, ktorá okrem iného priniesla aj vyššie limity plnenia,“ priblížila Blahová. Cenotvorba podľa nej súvisí aj s infláciou, stále častejšími výkyvmi počasia a výskytom prírodných katastrof, ktoré zvyšujú riziko dopravných nehôd. Do automobilov sa zároveň budujú nové technológie s vysokými nákladmi na servis, doplnila.



Kým v minulom roku bola priemerná suma PZP približne 140 eur, tento a ďalšie roky to môže byť viac ako 160 eur. Konkrétna čiastka by ale mala byť individuálna. Pri výpočte poistného hrá úlohu nielen samotné vozidlo, teda jeho značka, hmotnosť, objem či výkon motora, ale aj profil poistenca, priblížila odborníčka. Poisťovne by mali zohľadňovať napríklad vek vodiča, jeho trvalé bydlisko a fakt, či má za sebou bezškodové obdobie.



„Poisťovne pristupujú k navýšeniu individuálne, pričom zohľadňujú najmä škodovosť na poistnej zmluve. Škodovosť sa vyjadruje jednoducho, ak ste poisťovni zaplatili na poistnom 500 eur, ale počas roka vám vyplatila tisíc eur, potom je vaša škodovosť 200 %. Pri takejto výške škodovosti môže poisťovňa zmluvu aj vypovedať alebo zašle na ďalšie obdobie oveľa vyššiu čiastku poistného,“ upozornila Blahová. V praxi by mali byť najviac rizikovou skupinou mladší vodiči s cennejším vozidlom, pochádzajúci z väčších miest a s krátkou históriou za volantom.



Pri výbere nového PZP odborníčka odporúča dobre spoznať trh a nezvoliť si automaticky najlacnejšiu ponuku. „Najväčšou chybou klientov býva orientácia iba na najnižšiu cenu a nie na individuálne potreby pokrytia dôležitých rizík. Je dobré poznať a porovnať aj rozsah asistenčných služieb, výluk či možné pripoistenia k PZP,“ podotkla Blahová s tým, že nesprávne nastavené poistenie môže viesť nielen k nevýhodným podmienkam, ale aj ku komplikáciám pri samotnom plnení.