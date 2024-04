Napriek vyšším cenám ropy americké ropné firmy produkciu nezvyšujú

Houston 8. apríla (TASR) - Ceny ropy vzrástli v závere minulého týždňa na najvyššie úrovne v tomto roku, napriek tomu však americké ropné spoločnosti nemajú záujem v najbližšom období zvýšiť produkciu. Dôvodom sú nízke ceny na trhu so zemným plynom a zvýšené náklady. Informovala o tom agentúra Reuters.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent dosiahla v minulom týždni vyše 91 USD (83,94 eura) za barel (159 litrov) a cena americkej ľahkej ropy WTI prekročila 86 USD/barel. V obidvoch prípadoch to bola najvyššia cena od októbra minulého roka. Navyše, analytici americkej banky Bank of America začiatkom apríla upravili prognózu cien ropy na tento rok smerom nahor. Najnovšie odhadujú, že cena Brentu dosiahne v priemere 86 USD za barel a WTI 81 USD/barel. Maximum očakávajú počas letných mesiacov, keď by sa ceny ropy mali pohybovať okolo 95 USD/barel.



Ani tieto správy však nestačia producentom v USA, aby ťažbu výraznejšie zvýšili. Mnohí totiž sledujú pokles cien zemného plynu, ktorý ťažia súbežne s ropou. V Texase, Louisiane a Novom Mexiku producenti už v 1. štvrťroku začali ťažbu redukovať, pričom ako dôvod uviedli zvýšenie nákladov.



Americké ministerstvo energetiky očakáva, že za celý rok 2024 dosiahne produkcia ropy v USA rekordných 13,19 milióna barelov/deň. Tento objem však predstavuje zvýšenie o 260.000 barelov denne, čo je iba štvrtina v porovnaní s rastom produkcie v rokoch 2022 a 2023, keď tempo rastu predstavovalo viac než milión barelov denne.



Spoločnosť Enverus, ktorá sa špecializuje na ropné a plynárenské firmy, odhaduje, že produkcia ropy v USA sa tento rok zvýši iba o 255.000 barelov denne. Jej odhad nepriamo potvrdzujú údaje od spoločnosti Baker Hughes o vývoji počtu aktívnych ropných a plynových vrtov v USA. Počet aktívnych ropných vrtov dosiahol v minulom týždni 508, čo je o 82 vrtov menej než pred rokom. Navyše, počet aktívnych plynových vrtov dosiahol 110. To je najmenej od januára 2022.



(1 EUR = 1,0841 USD)