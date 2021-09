Nárast cien elektriny a plynu zmenil diskusiu v EÚ o zelenej energii

Brusel/Brdo 22. septembra (TASR) - Prudký nárast cien elektriny a plynu úplne zmenil diskusiu v rámci Európskej únie (EÚ) o prechode od fosílnych palív k zelenšej energii. EÚ teraz uvažuje o opatreniach, ktoré by niekoľko týždňov pred štartom novej vykurovacej sezóny obmedzili rast cien energií.



Európska komisia (EK) "diskutuje o tom, aké nástroje má k dispozícii", uviedla eurokomisárka pre energetiku Kadri Simsonová novinárom pred neformálnym stretnutím ministrov energetiky EÚ v slovinskom Brde.



Európa čelí nedostatku plynu. Zásobníky sú vyčerpané po dlhej minuloročnej zime, ich dopĺňanie počas leta bolo pomalé, keďže Rusko, ktoré ja najväčším dodávateľom plynu do Európy, obmedzilo dodávky.



Moskva so zvýšením dodávok čaká na spustenie kontroverzného plynovodu Nord Stream 2. "Je nepochybné, že najrýchlejšie možné spustenie prevádzky plynovodu Nord Stream 2 vo veľkej miere vyváži cenové parametre zemného plynu v Európe," uviedol tento týždeň hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.



Podľa zdroja oboznámeného so záležitosťou prudký nárast cien elektriny a plynu na stredajšom stretnutí ministrov energetiky EÚ v Slovinsku doslova "uniesol" debatu o Európskej zelenej dohode.



Ministri podľa zdroja, ktorý chcel zostať v anonymite, keďže rokovania sú neverejné, riešia problémy cenovej volatility a vplyvu prudkého zvýšenia cien energií na podporu verejnosti pre prechod k zelenšej energii. Niektorí sa obávajú sociálnych následkov rozšírenia únijného trhu obchodu s emisnými povolenkami na fosílne palivá používané v doprave alebo pri vykurovaní budov.