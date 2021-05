Nárast cien stavebných materiálov môže predstavovať riziko

Bratislava 27. mája (TASR) – Nárast cien stavených materiálov dosahuje bezprecedentné úrovne. Môže to predstavovať riziko pri oživovaní segmentu stavebníctva v pokrízovom období. Zhodli sa na tom diskutéri na stretnutí lídrov slovenského stavebníctva, ktoré zorganizovala spoločnosť CEEC Research.



Štátna tajomníčka Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR Katarína Bruncková počas diskusie upozornila, že pre zásadné zdražovanie stavebných materiálov bude potrebné, aby štát komunikoval so stavebným sektorom. Informácie z posledných dní o zdražovaní materiálov rezort výstavby podľa jej slov netešia. "Máme naozaj obavu z udržateľnosti zazmluvnených cien, ktoré sú osobitne pri verejných zákazkách. Z tohto pohľadu bude potrebné komunikovať so stavebným sektorom a so zástupcami samospráv tak, aby sme boli pripravení na prípady, že sa stane to, že jednoducho stavebný sektor bude otrasený nejakým radikálnym a nečakaným zvyšovaním cien," uviedla Bruncková.



Prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) Pavol Kováčik v tomto duchu vyzval vládu, aby túto situáciu riešila. Podotkol, že eviduje obavy o kapacity stavebníctva. Podľa neho sa segment dokáže v strednodobom horizonte prispôsobiť kapacite, nevie to však urobiť z roka na rok. "Pokiaľ jeden rok je 20-percentný prepad a na druhý rok je 30-percentný nárast, tak to je problém," uviedol s tým, že problém to predstavuje nielen pre zhotoviteľov, ale aj pre výrobcov stavebných materiálov, čo je koniec koncov jednou z príčin, prečo ceny materiálov enormne narástli.



Celosvetovo eviduje Kováčik nárast spotreby materiálov, pretože mnohé krajiny sa snažia "preinvestovať sa z krízy", čiže zvyšujú verejné investície, čo zase tlačí na dopyt po materiáloch, a tým pádom pochopiteľne, pre ich nedostatok, rastie aj ich cena. "Cenový nárast je za posledných 15 rokov bezprecedentný, medzimesačne je v niektorých komunitách, ako je stavebná oceľ , niektoré plasty – v desiatkach percent medzimesačne," upozornil Kováčik s tým, že takéto nárasty nie je možné kryť štandardnými zmluvnými nástrojmi, preto by sa tým vláda mala zaoberať. Je to totiž aj problém plánovania investícií.



Člen predstavenstva Slovenskej komory stavebných inžinierov Ján Jakubov podotkol, že pri cenách materiálov je ťažké predvídať ich budúci vývoj. Vo všeobecnosti si myslí, že dosahy pandémie na celý segment stavebníctva bude vidno až začiatkom roka 2022. Jedným z jej dosahov je práve nárast cien stavebných materiálov a hmôt. "Pravdepodobne to nebude len problémom Slovenska, ale je to celosvetový problém," uzavrel.