Nárast úrokových sadzieb v Británii znížil hodnotu majetku domácností

Londýn 17. júla (TASR) - Nárast úrokových sadzieb v Spojenom kráľovstve, ktorý má za cieľ stlačiť infláciu, znížil zároveň hodnotu majetku domácností. Ukázali to v pondelok výsledky najnovšej štúdie. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Britská centrálna banka (Bank of England, BoE) od konca roka 2021 opakovane zvýšila kľúčové úrokové sadzby, už 13-krát, na súčasnú úroveň 5 % v snahe skrotiť tvrdohlavo vysokú infláciu. To však viedlo k poklesu cien nehnuteľností. A tento krok vyvolal tiež rast úrokov komerčných bánk, čím sa ešte zhoršila kríza životných nákladov, ktorú vyvolali vysoké ceny tovarov a služieb.



Podľa nezávislého think-tanku Resolution Foundation, spoluautora správy, majetok domácností, ktorý pozostáva najmä z vlastníctva domov a dôchodkových fondov, sa za uplynulý rok prepadol o 2,1 bilióna libier (2,44 bilióna eur).



"V uplynulých štyroch desaťročiach hodnota majetku v Británii prudko vzrástla, aj keď mzdy a príjmy stagnovali," poznamenal Ian Mulheiran z Resolution Foundation. "Rýchly rast úrokových sadzieb to však ukončil," skonštatoval.



Na ilustráciu, v rokoch 2018 až 2020 predstavovalo tzv. dôchodkové bohatstvo 43 % čistého bohatstva domácností. Vlastníctvo domov prispelo ďalšími 36 %, uvádza sa v štúdii.



Na druhej strane, pokles cien nehnuteľností ich robí dostupnejšími pre mladých ľudí, ktorí si kupujú svoje prvé bývanie.



"Krátkodobá bolesť vyšších úrokových sadzieb pre držiteľov hypoték by mohla znamenať aj dlhodobý zisk pre mladých ľudí, ktorí dúfajú, že si kúpia vlastné bývanie a sporia si na dôchodky," povedal Mubin Haq, generálny riaditeľ Financial Fairness Trust, ktorý pomáhal pri realizácii štúdie.



(1 EUR = 0,85873 GBP)