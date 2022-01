Nárast v novembri evidovali najmä výrobcovia dopravných prostriedkov

Bratislava 10. januára (TASR) - Významný medzimesačný nárast produkcie v novembri 2021 zaznamenali opäť najmä výrobcovia dopravných prostriedkov. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, v komentári k novembrovej priemyselnej produkcii.



Ich produkcia sa v porovnaní s októbrom podľa neho zvyšovala dvojcifernou dynamikou rastu a len potvrdzovala, že úzke hrdlá v subdodávateľských reťazcoch (najmä nedostatok čipov), ktoré brzdili produkciu v odvetví počas leta, postupne odznievajú. "Aj november však ukazuje, že problémy na strane ponuky napriek mohutnému zlepšeniu zatiaľ ešte plne neodzneli. Produkcia v sektore naďalej ostáva pomerne hlboko pod kapacitami odvetvia," priblížil Koršňák.



Poznamenal, že automobilový priemysel bol však v novembri už len posledným odvetvím spracovateľského priemyslu, ktorý zaznamenal medziročný pokles produkcie (mimo spracovateľského priemyslu medziročne klesala aj ťažba). Všetky ostatné odvetvia priemyslu už v novembri medziročne rástli a dokonca zaznamenali i pomerne silnú dynamiku medziročného rastu. Bez medziročného prepadu produkcie v automobilovom priemysle by slovenský priemysel v novembri medziročne vzrástol až o 7,3 %.



Nálada v slovenskom priemysle podľa Koršňáka naznačuje, že pomerne optimistické čísla by si mohol priemysel udržať aj v decembri. Očakávania priemyselných podnikov do úvodu roka však už toľko optimizmu neprinášajú. Dôvodom najskôr budú opätovne sa objavujúce problémy v dodávkach kritických komponentov.



"Úzke hrdlá by tak mali narúšať zotavenie slovenského priemyslu aj v tomto roku, najmä v jeho prvej polovici. Smerom k záveru roka by sa mali predsa len čoraz viac uvoľňovať, hoci problémy v dodávkach pravdepodobne plne odznejú až v budúcom roku. Rast priemyslu by mohol v tomto roku naraziť aj na vysoké ceny energií, ktoré by mohli brzdiť rast energeticky náročných odvetví, predovšetkým hutníkov, ale aj niektorých výrobcov chemikálií. Dôležitým faktorom pre produkciu týchto odvetví bude najmä ich schopnosť efektívne prenášať zvýšenú cenu vstupov do koncovej ceny produkcie (bez straty medzinárodnej konkurencieschopnosti)," dodal Koršňák.



"Výkon automobilového priemyslu bol opäť medziročne negatívny, avšak úroveň prepadu sa každým mesiacom zmierňuje. Potvrdili sa tak náznaky, že problémy s dodávkami polovodičov boli v novembri miernejšie než v predchádzajúcich mesiacoch. Pozitívne správy priniesol výkon priemyslu napríklad aj v Česku či Maďarsku, čo naznačuje určité zvoľnenie tlakov v dodávateľských reťazcoch v širšom meradle. Toto sa začína ukazovať už aj v niektorých prieskumových dátach, situácia však stále ostáva premenlivá," doplnil Matej Horňák, analytik Slovenskej sporiteľne.



Výkon priemyslu či zahraničného obchodu ovplyvňujú aj vysoké ceny niektorých druhov tovarov, najmä z energeticky náročných odvetví. "Aj tu očakávame zvýšenú volatilitu cien energií, keďže sa nám na trhu v súčasnosti stretáva množstvo (väčšinou negatívnych) faktorov vplývajúcich na ich výšku, ako napríklad výrazné oživenie globálneho dopytu, problematika okolo NordStream 2, niektoré nevyriešené otázky ohľadom zelenej transformácie či variant Omikron," uzavrel Horňák.



Štatistický úrad (ŠÚ) SR v pondelok informoval, že priemyselná produkcia sa po dvojmesačnom prepade do záporných čísel v novembri medziročne zvýšila o 4,3 %. Ešte výraznejšie, a to o 6,7 %, sa jej podarilo prekonať aj predcovidovú úroveň (november 2019). Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa priemyselná produkcia medzimesačne zvýšila o 3,5 %.