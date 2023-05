Nárast vývozu Nemecka do štátov okolo Ruska vyvoláva obavy z reexportu

Berlín 20. mája (TASR) - Export z Nemecka do krajín susediacich s Ruskom zaznamenal v 1. štvrťroku výrazný rast, čo vyvolalo obavy z reexportu nemeckých produktov do Ruskej federácie a obchádzania tak sankcií uvalených na Moskvu za vojnu na Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Hodnota nemeckého exportu do samotného Ruska klesla v januári až marci medziročne o vyše 47 %. Avšak vývoz Nemecka do bývalej sovietskej republiky Kirgizsko vyskočil za rovnaké obdobie o 949 % na 170 miliónov eur, uviedla agentúra Reuters, ktorá analyzovala údaje nemeckého štatistického úradu. Výrazne vzrástol aj export do ďalších štátov, ktoré priamo susedia s Ruskom, alebo boli v minulosti súčasťou Sovietskeho zväzu, aj keď hodnota vývozu bola relatívne nízka. Export do Gruzínska sa v 1. kvartáli zvýšil medziročne o 92 %, do Kazachstanu o 136 %, Arménska o 172 % a do Tadžikistanu o 154 %.



Prudký rast obchodu s týmito krajinami, ktorý výrazne vzrástol aj za celý minulý rok, na začiatku ktorého Rusko napadlo Ukrajinu, vyvoláva obavy, že mnohé sankcionované tovary stále končia na ruskom trhu. "Ako inak sa dá taký vysoký rast exportu vysvetliť," zapochyboval prezident Rakúskeho inštitútu pre hospodársky výskum (WIFO) Gabriel Felbermayr.



"Obchádzanie sankcií voči Rusku je neprijateľné," povedal nemecký minister financií Christian Lindner tento týždeň v Bruseli, kde sa rokovalo o 11. balíku sankcií voči Moskve. Ten sa týka práve osôb a krajín obchádzajúcich protiruské sankcie. Zastavenie reexportu je však komplikované pre prekrývanie sa colných a obchodných dohôd medzi krajinami, z ktorých nie všetky súhlasili so západnými sankciami.



"Arménsko, Bielorusko, Kazachstan a Kirgizsko sú s Ruskom v colnej únii," povedal Felbermayr. "To znamená, že voči tretím krajinám uplatňujú spoločný colný režim a to, čo ide z EÚ do Kirgizska, sa môže následne predať do Ruska bez ďalších kontrol a colných poplatkov," dodal.



V prípade exportu Nemecka do Kirgizska sa v 1. kvartáli zvýšil prudko najmä vývoz áut a komponentov, a to o vyše 4000 % na zhruba 84 miliónov eur. O viac než 1000 % vzrástol aj nemecký vývoz chemických produktov, kovových výrobkov a oblečenia do tejto krajiny. Za minulý rok vzrástol export z Nemecka do Kirgizska zhruba šesťnásobne a vývoz produktov s označením "Made in Germany" sa výrazne zvýšil aj do ďalších krajín v blízkosti Ruska.



Prudko vzrástol export z Nemecka aj do Turecka, ktoré sa považovalo za ďalšiu trasu na dodávky západných výrobkov do Ruska. Vývoz sa v 1. kvartáli zvýšil o takmer 37 % na zhruba 8 miliárd eur, zatiaľ čo celkový export Nemecka za dané obdobie vzrástol iba o 7,4 %.



Turecko je v colnej únii s EÚ a podľa Felbermayra sa tak priemyselný tovar môže dostávať na jeho územie bez cla. "Keďže však Turecko neparticipuje na sankciách EÚ, tovar z týchto štátov sa z jeho územia môže exportovať ďalej do Ruska. To isté platí aj pre dovoz štátov EÚ z Turecka. Dovážané výrobky môžu obsahovať veľké množstvo ruských komponentov bez toho, aby s tým Európska únia mohla niečo urobiť," dodal šéf WIFO. Pod tlakom skupiny G7 Turecko nakoniec v marci súhlasilo so zastavením tranzitu západných tovarov spadajúcich pod sankcie cez svoje územie do Ruska, čo sa podľa USA ukáže na najnovších dátach v oblasti zahraničného obchodu.



Lídri krajín G7 sa medzitým v piatok na samite v japonskej Hirošime dohodli na nových sankciách voči Rusku. Tie podľa nich "vyhladujú" ruskú vojnovú mašinériu, ktorá nebude mať prístup k technológiám, službám a priemyselným produktom z krajín G7. Nové sankcie budú zahrnovať obmedzenia na vývoz položiek, ktoré sú pre Rusko kľúčové na bojisku.