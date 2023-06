Nárast zlatých baní vo Venezuele ponúka nebezpečnú prácu

El Callao 10. júna (TASR) - Venezuela je známa tým, že má najväčšie zásoby ropy na svete, no jej pôda obsahuje ďalšiu cennú surovinu - zlato. Vláda v roku 2016 vytvorila obrovskú zónu rozvoja ťažby, ktorá sa tiahne stredom Venezuely, aby diverzifikovala svoje príjmy. TASR o tom informuje na základe správy AP.



Za sedem rokov tak došlo k prudkému nárastu baní na zlato, meď, diamanty a iné minerály. Rozmach baní sprevádza nárast násilia a je zahalený rúškom tajomstva, pretože mnohé z nich fungujú mimo alebo na hranici zákona. Ponúkajú lukratívne zárobky pre obyčajných Venezuelčanov, no podmienky v nich sú brutálne.



V podzemných baniach sa používa dynamit na uvoľňovanie skál, baníci tam drú v úmornej horúčave bez zaistenia bezpečnosti a v primitívnych podmienkach.



Podľa zákona približne polovicu vyťaženého zlata musí dostať štátna pokladnica. Ale úrady aj kritici vlády upozorňujú na nárast nelegálne ťažby. A aj v tých legálnych dochádza podľa aktivistov k porušovaniu pracovných zákonov aj ľudských práv. K tomu je potrebné pripočítať násilie medzi súperiacimi gangmi.



Neľudské podmienky pritom nie sú len v podzemných baniach, ale aj na povrchu, kde robotníci trávia hodiny pri rybníkoch, v ktorých sú mračná komárov prenášajúcich choroby, ako je malária.



Jeden z nich, José Rivas, hovorí, že už toho má dosť: "Chcem si kúpiť dom a nájsť prácu niekde inde," vyhlásil.



Podobne zmýšľajú aj ďalší baníci. Otázkou však je, kedy sa im podarí nasporiť dostatok peňazí, aby mohli svoju nebezpečnú prácu opustiť, keďže Venezuela sa zmieta v kríze, čelí obrovskej inflácii a pracovných príležitostí je málo.



Venezuelčania roky zápasili s hyperinfláciou. Vláda Caracase sa to na jeseň 2021 rozhodla vyriešiť zmenou nominálnej hodnoty domácej meny bolívar, a to škrtnutím šiestich núl na bankovkách. Ekonomické problémy krajiny a väčšiny jej obyvateľov to však nevyriešilo. Pandémia ochorenia COVID-19 a následne vojna na Ukrajine, ktorá spôsobila krízu životných nákladov na celom svete, ich problémy ešte zhoršili.



Koncom roka 2022 sa rast spotrebiteľských cien vo Venezuele začal opäť prudko zrýchľovať. Vlani v decembri vyskočili ceny v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom o viac ako 37 % podľa mimovládnej skupiny ekonómov, ktorí odhadujú mieru inflácie v roku 2022 na viac ako 300 %.



Prieskum, ktorý začiatkom roka uskutočnila Universidad Católica Andrés Bello, odhalil, že približne 50 % venezuelských domácností žije v chudobe a 41 % opýtaných uviedlo, že vynechávajú jedno jedlo denne.