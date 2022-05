Menšík: Narástol počet ponúk, ktoré ponúkajú čiastočnú prácu z domu

Bratislava 31. mája (TASR) - V tomto roku narástol počet ponúk, ktoré ponúkajú uchádzačom o zamestnanie čiastočnú prácu z domu. Zamestnávatelia ponúkajú aj prácu na diaľku, týka sa však väčšinou vysokošpecializovaných IT pozícií. Vyplýva to z dát pracovného portálu profesia.sk.



Ako ďalej informoval Martin Menšík, marketingový manažér profesia.sk, na portáli zamestnávatelia v súčasnosti publikujú 603 ponúk práce na diaľku, v rámci ktorej zamestnanec nemusí prichádzať na pracovisko a pridelené úlohy vykonáva len v domácich podmienkach.



Narastá podľa neho aj podiel inzerátov ponúkajúcich čiastočný home office, teda kombináciu práce z domu a aktivít vykonávaných v kancelárii. Momentálne ich portál profesia.sk eviduje 2729 a tvoria 11 % zo všetkých aktuálnych ponúk práce.



Poznamenal, že niektorí zamestnávatelia nevyžadujú, aby pracovník vykonával svoju prácu na určenom mieste. V prípade, ak sa zamestnanci potrebujú spojiť s kolegami, môžu to urobiť cez on-line prostredie. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka počet takýchto pracovných ponúk na portáli profesia.sk stúpol, a to o 0,4 %. Celkovo bolo v tomto roku inzerovaných viac než 4600 ponúk s úplným home officeom, aktuálne je otvorených približne 600 takýchto pozícií.



Ponuky práce na diaľku sa podľa Menšíka vyskytujú najmä pre úzko špecializované pozície. Najviac takýchto pracovných príležitostí zamestnávatelia na portáli profesia.sk ponúkajú pre softvérových inžinierov, Java programátorov, frontend programátorov, backend programátorov, Javascript programátorov či na iných IT pozíciách.



Menšík podčiarkol, že úplný home office poskytujú zamestnávatelia najčastejšie v sektore informačných technológií, v telekomunikáciách, v rámci zákazníckej podpory, marketingu či oblasti ľudských zdrojov.



Medzi zverejnenými pracovnými príležitosťami na podľa Menšíka portáli sa objavujú aj ponuky na čiastočný home office. Zamestnávatelia sa v tomto prípade s kandidátmi dohodnú, koľko dní budú vykonávať prácu v domácich podmienkach a aký čas strávia v kancelárii. Podiel ponúk s čiastočným home officeom od tohto obdobia kontinuálne rastie. V tomto roku firmy ponúkli už viac než 11.000 miest hybridnej formy práce. Aktuálne je zverejnených viac než 2700 takýchto pracovných príležitostí.



Hybridný model, kombináciu práce z domu a kancelárie, ponúkajú podľa neho firmy najmä pre IT odborníkov, programátorov či špecialistov v poisťovníctve i administratíve.



Spresnil, že viac než 1200 pracovných miest na čiastočný home office ponúkajú zamestnávatelia v oblasti informačných technológií, viac než 500 miest je dostupných v sektore ekonomika, financie, účtovníctvo, ale aj mnoho príležitostí hybridnej formy práce nájdu uchádzači o zamestnanie aj v administratíve alebo bankovníctve.



Dodal, že aj vďaka skúsenostiam z pandémie ochorenia COVID-19 sa mnohí zamestnávatelia dnes inak pozerajú na home office. Kým pred týmto obdobím firmy poskytovali zamestnancom možnosť pracovať z domu skôr výnimočne, v súčasnosti patrí k často ponúkaným benefitom.