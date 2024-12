Nariadenie EÚ o jednotnom európskom nebi má zmierniť preťaženie letov

Brusel 2. decembra (TASR) - V nedeľu (1. 12.) vstúpilo do platnosti nové nariadenie Európskej únie (EÚ) o jednotnom európskom nebi (SES2+), ktoré predstavuje krok vpred smerom k efektívnejšiemu a udržateľnejšiemu európskemu vzdušnému priestoru. Na pondelňajšie oznámenie Európskej komisie (EK) upozornil spravodajca TASR.



Komisia pripomenula, že cieľom nového nariadenia je vytvárať pravidlá a stimuly pre monopolných poskytovateľov leteckých navigačných služieb, aby sa usilovali o zvýšenie efektívnosti a prijali moderné technológie s cieľom zmierniť preťaženie európskeho vzdušného priestoru a poskytovať kvalitnejšie služby. Ďalším cieľom je podporovať inovácie a rozvoj nových služieb v tomto sektore.



Nariadenie SES2+ prispeje k zmierneniu dopravných zápch, ako sú tie, ktoré narušili leteckú dopravu v priebehu tohto leta, keď takmer každý druhý let mal meškanie, a to najmä v dôsledku preťaženia európskeho vzdušného priestoru.



Okrem toho cieľom nového nariadenia je znížiť vplyv letov na životné prostredie stanovením cieľov v oblasti klímy a životného prostredia pre poskytovateľov leteckých navigačných služieb a nabádaním leteckých spoločností, aby prijali udržateľnejšie postupy prostredníctvom spravodlivého systému spoplatňovania.



Účinná implementácia nariadenia bude závisieť od vytvorenia vykonávacích opatrení zo strany eurokomisie, ktoré budú prijaté po dohode členských štátov EÚ.