Nariadenie o ekodizajne môže regulovať pohyb nekvalitných výrobkov

Bratislava 28. októbra (TASR) - Nové nariadenie EÚ o ekodizajne platné od júla tohto roka môže výrazne ovplyvniť európsky trh a regulovať pohyb nekvalitných výrobkov z dovozu. Nariadenie sprísňuje ekologické podmienky pre niektoré skupiny výrobkov a jeho cieľom je predĺžiť životnosť produktov, uľahčiť ich opravu a zvýšiť podiel recyklovaných materiálov. V pondelok na to upozornila riaditeľka spotrebiteľskej organizácie dTest Eduarda Hekšová.



"Kým pôvodná smernica sa zameriavala predovšetkým na produkty súvisiace s energiou, ako sú elektrické spotrebiče a vykurovacie zariadenia, nové nariadenie umožňuje zavádzanie environmentálnych požiadaviek pre väčšinu výrobkov uvádzaných na trh," uviedla Hekšová.



Doplnila, že nariadenie má viesť k ekologickejšej výrobe a podporiť stabilnú ekonomiku v celej EÚ. Zároveň má podľa nej eliminovať klamlivé tvrdenia o ekologickosti produktov a zaviesť zákaz likvidácie nepredaného spotrebného tovaru, ako sú odevy a obuv. Zakázané majú byť tiež praktiky, ktoré zámerne skracujú životnosť výrobkov.



"Ak sa spotrebitelia stretli s tým, že ich nový spotrebič prestal bez zjavného dôvodu fungovať tesne pred koncom záruky, nové nariadenie by malo zabezpečiť, aby sa takéto situácie už neopakovali," spresnila Hekšová.



Zároveň priblížila, že výrobcovia budú povinní poskytovať informácie o kompatibilite svojich výrobkov s náhradnými dielmi od iných výrobcov a všeobecne informovať o environmentálnom vplyve ich produktov. Túto povinnosť budú musieť výrobcovia podľa nej splniť cez digitálne dátové pasy, ktoré poskytnú spotrebiteľom informácie o jednotlivých výrobkoch.



"Spotrebitelia by tak prostredníctvom digitálneho pasu mali byť oboznámení s konkrétnym popisom výrobku, s návodom na inštaláciu, s informáciami o používaní, o údržbe a oprave, ale tiež by im mali byť poskytnuté detaily o zložení výrobku, najmä ak výrobok obsahuje nebezpečné látky," uzavrela Hekšová.



Dodala, že produktový pas bude prístupný cez QR kód na výrobku, čo umožní jednoduché naskenovanie a získanie dát. Od júla 2026 bude tiež existovať register, kde budú tieto dáta dostupné na vyhľadávanie a porovnávanie. Nariadenie podľa Hekšovej prinesie vyššie ceny výrobkov, keďže výrobcovia budú musieť investovať do ekologickejších materiálov a prejaví sa to najmä v textilnom, nábytkárskom či elektronickom priemysle. Z dlhodobého hľadiska však spotrebitelia vďaka energeticky efektívnejším a trvanlivejším výrobkom ušetria.