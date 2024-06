Začalo platiť nariadenie o úradu EÚ proti praniu špinavých peňazí

Frankfurt nad Mohanom 26. júna (TASR) - Nariadenie, ktorým sa zriaďuje agentúra Európskej únie (EÚ) pre boj proti praniu špinavých peňazí, vstúpilo v stredu do platnosti a nový orgán už hľadá svojho šéfa. Záujemcovia o vedúci post v inštitúcii so sídlom vo Frankfurte nad Mohanom sa môžu prihlásiť do 8. júla. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Úrad EÚ pre boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu (AMLA) by mal zamestnávať približne 430 ľudí a s jeho otvorením sa počíta budúci rok. Ročný plat riaditeľa podľa zverejnenej ponuky dosiahne takmer 290.000 eur. Začiatkom tohto roka zástupcovia Európskeho parlamentu (EP) a členských štátov EÚ rozhodli, že sídlo agentúry bude vo Frankfurte nad Mohanom.



EÚ sa rozhodla zriadiť AMLA, aby mohla lepšie koordinovať boj proti nezákonným cezhraničným finančným aktivitám. Úrad bude dohliadať na 40 najrizikovejších finančných subjektov a bude môcť kontrolovať spoločnosti, ktoré umožňujú ľuďom obchodovať s kryptoaktívami a uchovávať ich. V závažných prípadoch alebo pri opakovanom porušení zákona bude mať tento úrad právomoc uvaliť aj sankcie.



"Pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu sú pre EÚ veľkým problémom. Predstavujú veľké riziko pre hospodárstvo a finančný systém EÚ a pre bezpečnosť jej občanov," uvádza sa v pracovnej ponuke úradu.



Európska komisia chce riaditeľa agentúry vybrať z užšieho zoznamu najmenej dvoch kandidátov a konečné rozhodnutie prijať do začiatku budúceho roka.