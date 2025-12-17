Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 17. december 2025
< sekcia Ekonomika

Nariadenie prináša viaceré zmeny v podmienkach poskytovania agropodpôr

.
Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

V podpore ekologického poľnohospodárstva sa vypúšťa operácia ekologické pestovanie na trvalých trávnych porastoch s vyšším prínosom k špecifickým cieľom.

Autor TASR
Bratislava 17. decembra (TASR) - Nariadenie, ktoré v stredu schválila vláda, prináša viaceré zmeny v poskytovaní podpory na neprojektové opatrenia Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP) EÚ.

Navrhujú sa viaceré zmeny v podmienkach poskytovania podpôr, najmä ustanovenie možnosti pre nových žiadateľov, ktorí nie sú zaradení v opatreniach - precízne hnojenie orných pôd pri ochrane vodných zdrojov, šetrné hospodárenie na ornej pôde, v ovocných sadoch a vo viniciach a zatrávňovanie podmáčanej ornej pôdy,“ spresnilo Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.

Podpora na zatrávnenie ornej pôdy sa podľa MPRV obmedzí na 10 % výmery ornej pôdy prijímateľa a zároveň sa rozširuje na zraniteľné oblasti, ako aj na nadväzujúcu plochu, ktorá je súvisle prijímateľom obhospodarovaná.

V podpore ekologického poľnohospodárstva sa vypúšťa operácia ekologické pestovanie na trvalých trávnych porastoch s vyšším prínosom k špecifickým cieľom. Dopĺňa sa tiež opatrenie na priamu podporu na chov zvierat v ekologickej poľnohospodárskej výrobe.
.

Neprehliadnite

TASR pokračuje vo výučbe na univerzitách, študenti ukončili semester

OTESTUJTE SA: Viete, ako sa nazýva fóbia zo žien či zrkadiel?

RENNEROVÁ: Alergická astma sa nedá vyliečiť, cieľom je remisia

HRABKO: Dohoda českého prezidenta s víťazom volieb má nádych elegancie