Nariadenie prináša viaceré zmeny v podmienkach poskytovania agropodpôr
V podpore ekologického poľnohospodárstva sa vypúšťa operácia ekologické pestovanie na trvalých trávnych porastoch s vyšším prínosom k špecifickým cieľom.
Autor TASR
Bratislava 17. decembra (TASR) - Nariadenie, ktoré v stredu schválila vláda, prináša viaceré zmeny v poskytovaní podpory na neprojektové opatrenia Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP) EÚ.
„Navrhujú sa viaceré zmeny v podmienkach poskytovania podpôr, najmä ustanovenie možnosti pre nových žiadateľov, ktorí nie sú zaradení v opatreniach - precízne hnojenie orných pôd pri ochrane vodných zdrojov, šetrné hospodárenie na ornej pôde, v ovocných sadoch a vo viniciach a zatrávňovanie podmáčanej ornej pôdy,“ spresnilo Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.
Podpora na zatrávnenie ornej pôdy sa podľa MPRV obmedzí na 10 % výmery ornej pôdy prijímateľa a zároveň sa rozširuje na zraniteľné oblasti, ako aj na nadväzujúcu plochu, ktorá je súvisle prijímateľom obhospodarovaná.
V podpore ekologického poľnohospodárstva sa vypúšťa operácia ekologické pestovanie na trvalých trávnych porastoch s vyšším prínosom k špecifickým cieľom. Dopĺňa sa tiež opatrenie na priamu podporu na chov zvierat v ekologickej poľnohospodárskej výrobe.
