Nariadenie určuje jednotný rámec pre výpočet úhrad za ťažbu surovín
Zámerom je zosúladiť podrobnosti o úhrade za vydobyté primárne suroviny a spôsobe výpočtu a platenia úhrad s prijatým konsolidačným balíčkom na budúci rok.
Autor TASR
Bratislava 17. decembra (TASR) - Vytvoriť jasný, transparentný a jednotný rámec pre určenie výšky úhrad, ktoré sú povinné odvádzať subjekty ťažiace suroviny, je cieľom novelizácie nariadenia vlády o úhrade za dobývací priestor, úhrade za vydobyté nerasty a o úhrade za uskladňovanie plynov alebo kvapalín. Materiál z dielne Ministerstva hospodárstva (MH) SR v stredu schválila vláda.
Zámerom je zosúladiť podrobnosti o úhrade za vydobyté primárne suroviny a spôsobe výpočtu a platenia úhrad s prijatým konsolidačným balíčkom na budúci rok. Návrh nariadenia vlády predstavuje vykonávací predpis k zákonu, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s konsolidáciou stavu verejných financií.
Príjem za dobývací priestor bude určený v plnej miere pre obec, na ktorej území sa dobývací priestor nachádza. Nariadením sa tiež dopĺňa a mení systém platenia úhrad za vydobyté primárne suroviny, konkrétne za štrkopiesky a piesky - stavebný kameň. Po novom sa pri výpočte úhrady za vydobyté množstvo týchto surovín vychádza zo súčinu skutočne vydobytého množstva a príslušnej sadzby úhrady. Sadzba úhrady za uskladňovanie plynov alebo kvapalín je po prepočte zo slovenských korún na eurá stanovená na 0,0005 eura za kubický meter (m3).
Nariadenie vlády bude účinné od 1. januára 2026.
