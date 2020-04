Nariadením vlády bude možné upraviť niektoré posudzovania dávok

Bratislava 9. apríla (TASR) - Vláde SR má byť po novom umožnené nariadením vlády upravovať lehoty vo veciach nárokov občanov či podmienky nárokov na niektoré dávky. Počíta s tým návrh zákona o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti, ktorý vo štvrtok schválil kabinet Igora Matoviča (OĽaNO). Parlament má o návrhu rokovať v skrátenom režime.



Rezort práce týmto návrhom reaguje na mimoriadnu situáciu vzniknutú z dôvodu nového koronavírusu. Vláda tak jeho prijatím bude môcť operatívne reagovať na vzniknuté situácie. "Cieľom návrhu je umožnenie, aby vláda mohla nariadením vlády riešiť prekážky, obmedzenia a dosahy vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu na území Slovenskej republiky," uvádza sa v návrhu zákona.



Týkať sa to má úprav niektorých lehôt, napríklad pri posudkovej činnosti, zmien nároku a zániku na peňažné príspevky na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia či lehôt týkajúcich sa niektorých oznamovacích povinností.



Vláda by zároveň nariadením mohla zachovať priznané nároky na niektoré dávky a príspevky, pri ktorých z objektívnych dôvodov nemožno preskúmať plnenie podmienok nároku. Týka sa to napríklad peňažného príspevku na opatrovanie, rodičovského príspevku a podobne. Rýchlejšie bude môcť vládny kabinet zmeniť postupy ústredia práce a úradov práce pri niektorých úkonoch a posudzovaní nárokov občanov.